sports betsson
Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΔΕΘ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Υπερθέαμα: Γκολ και highlights από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (vids)
Ποδόσφαιρο 13 Σεπτεμβρίου 2025 | 23:59

Υπερθέαμα: Γκολ και highlights από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (vids)

Δείτε γκολ και highlights από Premier League, La Liga, Serie A και Bundesliga.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Monkey-barring: Η τελευταία dating τάση που πληγώνει

Monkey-barring: Η τελευταία dating τάση που πληγώνει

Spotlight

Το πρώτο μέρος από το Σαββατοκύριακο της… επιστροφής στη δράση για τις ευρωπαϊκές ομάδες ολοκληρώθηκε με τους συλλόγους σε Premier League, Bundesliga, Serie A και La Liga να προσφέρουν απλόχερα πλούσιο θέαμα στους λάτρεις του ποδοσφαίρου.

Στην Premier League η Άρσεναλ ήταν η ομάδα που έκανε… σεφτέ στην 4η αγωνιστική και επικράτησε με 3-0 της Νότιγχαμ Φόρεστ και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας με ματς περισσότερο (Δείτε εδώ τα highlights).

Στα υπόλοιπα παιχνίδια, η Μπόρνμουθ συνέχισε με νίκη, καθώς επικράτησε με 2-1 της Μπράιτον των Τζίμα και Κωστούλα (Δείτε εδώ τα highlights).

Από εκεί και πέρα, πρώτη νίκη για τη Νιούκαστλ μετά από τέσσερις αγωνιστικές στην Premier League. Με γκολ του Βολτεμάντε των 90 εκατ. ευρώ, οι «καρακάξες» επικράτησαν με 1-0 της Γουλβς που παραμένει ουραγός στη βαθμολογία (Δείτε εδώ τα highlights).

Με αυτογκόλ του Γκούντμουνσον στο 90+4′ η Φούλαμ νίκησε με 1-0 τη Λιντς, σε ένα ματς που δεν είχε όμως ρυθμό (Δείτε εδώ τα highlights).

Στο 0-0 έμειναν η Κρίσταλ Πάλας με τη Σάντερλαντ στο Λονδίνο (Δείτε εδώ τα highlights), αλλά και η Έβερτον με την Άστον Βίλα . Η τελευταία μάλιστα έχει μόλις δύο βαθμούς μετά από τέσσερις αγωνιστικές (Δείτε εδώ τα highlights).

Τέλος, η Τότεναμ ανέβασε στροφές στο δεύτερο ημίχρονο και διέλυσε με 3-0 τη Γουέστ Χαμ στο Λονδίνο για την τέταρτη αγωνιστική της Premier League (Δείτε εδώ τα highlights).

Στο ματς που έκλεισε το πρόγραμμα της ημέρας στην Premier League, η Μπρέντφορντ υποδέχτηκε την Τσέλσι και της έκανε… ζημιά παρά το γεγονός οτι οι μπλε ανέτρεψαν το 1-0 των γηπεδούχων σε 1-2. Προσωρινά όμως καθώς το τελικό 2-2 σήμανε απώλεια για την ομάδα του Λονδίνου (Δείτε εδώ τα highlights).

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής:

Σάββατο 13/09

Άρσεναλ-Νότιγχαμ Φόρεστ 3-0
Μπόρνμουθ-Μπράιτον 2-1
Κρίσταλ Πάλας-Σάντερλαντ 0-0
Έβερτον-Άστον Βίλα 0-0
Φούλαμ-Λιντς 1-0
Νιουκάστλ-Γουλβς 1-0
Γουέστ Χαμ-Τότεναμ 0-3
Μπρέντφορντ-Τσέλσι 2-2

Κυριακή 14/09

Μπέρνλι-Λίβερπουλ (16:00)
Μάντσεστερ Σίτι-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (18:00)

Η βαθμολογία της Premier League:

Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής:

Σάββατο 20/09

Λίβερπουλ-Έβερτον (14:30)
Μπράιτον-Τότεναμ (17:00)
Μπέρνλι-Νότιγχαμ Φόρεστ (17:00)
Γουέστ Χαμ-Κρίσταλ Πάλας (17:00)
Γουλβς-Λιντς (17:00)
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Τσέλσι (19:30)
Φούλαμ-Μπρέντφορντ (22:00)

Κυριακή 21/09

Μπόρνμουθ-Νιουκάστλ (16:00)
Σάντερλαντ-Άστον Βίλα (16:00)
Άρσεναλ-Μάντσεστερ Σίτι (18:30)

Πάρτι της Μπάγερν, εύκολη νίκη της Ντόρτμουντ

Στην Bundesliga το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής ανάμεσα σε Μπάγερν και Αμβούργο μόνο ντέρμπι δεν ήταν, καθώς οι Βαυαροί διέλυσαν τους φιλοξενούμενους με 5-0 (Δείτε εδώ τα highlights).

Χωρίς να δυσκολευτεί ιδιαίτερα η Ντόρτμουντ πέρασε με 2-0 από την έδρα της Χαϊντενχάιμ για την τρίτη αγωνιστική της Bundesliga (Δείτε εδώ τα highlights).

Στα υπόλοιπα ματς, η Βόλφσμπουργκ ήρθε ισόπαλη με 3-3 απέναντι στην Κολωνία που ισοφάρισε στο 90+13′. Βασικός και αναντικατάστατος ο Κουλιεράκης για τους «λύκους», που όμως δεν πήραν τρίποντο (Δείτε εδώ τα highlights).

Από εκεί και πέρα, τρομερό διπλό πέτυχε η Χόφενχαϊμ με 4-2 στην έδρα της Ουνιόν Βερολίνου (Δείτε εδώ τα highlights). Στα άλλα δύο ματς του Σαββάτου, η Λειψία επικράτησε με 1-0 δύσκολα στην έδρα της Μάιντζ (Δείτε εδώ τα highlights), ενώ η Φράιμπουργκ αν και έχανε με 1-0, το γύρισε με τη Στουτγκάρδη και επικράτησε με 3-1 (Δείτε εδώ τα highlights).

Στο ματς που άνοιξε την 3η αγωνιστική την Παρασκευή, η Λεβερκούζεν νίκησε με 3-1 την Άιντραχτ Φρανκφούρτης (Δείτε εδώ τα highlights).

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής:

Παρασκευή (12/09)

Λεβερκούζεν-Άιντραχτ Φρανκφούρτης 3-1

Σάββατο (13/09)

Φράιμπουργκ-Στουτγκάρδη 3-1
Μάιντς-Λειψία 0-1
Βόλφσμπουργκ-Κολωνία 3-3
Ουνιόν Βερολίνου-Χόφενχαϊμ 2-4
Χάιντενχαϊμ-Ντόρτμουντ 0-2
Μπάγερν Μονάχου-Αμβούργο 5-0

Κυριακή (14/09)

Ζανκτ Πάουλι-Άουγκσμπουργκ (16:30)
Γκλάντμπαχ-Βέρντερ Βρέμης (18:30)

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της επόμενης (4ης) αγωνιστικής:

Παρασκευή (19/09)

Στουτγκάρδη-Ζανκτ Πάουλι (21:30)

Σάββατο (20/09)

Βέρντερ Βρέμης-Φράιμπουργκ (16:30)
Άουγκσμπουργκ-Μάιντς (16:30)
Χόφενχαϊμ-Μπάγερν Μονάχου (16:30)
Αμβούργο-Χάιντενχαϊμ (16:30)
Λειψία-Κολωνία (19:30)

Κυριακή (21/09)

Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Ουνιόν Βερολίνου (16:30)
Λεβερκούζεν-Γκλάντμπαχ (18:30)
Ντόρτμουντ-Βόλφσμπουργκ (20:30)

Απίθανο ματς στο Τορίνο!

Στη Serie A επέστρεψαν στη δράση οι ομάδες με δύο μεγάλα ντέρμπι. Το σπουδαιότερο ήταν αυτό της Γιουβέντους με την Ίντερ στο Τορίνο, όπου οι μπιανκονέρι επικράτησαν με το εντυπωσιακό 4-3 των «νερατζούρι».

Στο δεύτερο μεγάλο ματς η Νάπολι πέρασε σαν… σίφουνας από τη Φλωρεντία με 3-1 και συνεχίζει τις υψηλές πτήσεις.

Στο τρίτο ματς του Σαββάτου η Κάλιαρι υποδέχτηκε την Πάρμα και νίκησε δύσκολα με 2-0.

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής

Κάλιαρι – Πάρμα 2-0
Γιουβέντους – Ίντερ 4-3
Φιορεντίνα – Νάπολι 1-3
14/9 13:30 Ρόμα – Τορίνο
14/9 16:00 Αταλάντα – Λέτσε
14/9 16:00 Πίζα – Ουντινέζε
14/9 19:00 Σασουόλο – Λάτσιο
14/9 21:45 Μίλαν – Μπολόνια
15/9 19:30 Βερόνα – Κρεμονέζε
15/9 21:45 Κόμο – Τζένοα

Η βαθμολογία της Serie A:

Η επόμενη (4η) αγωνιστική:

19/09 21:45 Λέτσε-Κάλιαρι
20/09 Μπολόνια-Τζένοα 16:00
20/09 Βερόνα-Γιουβέντους 19:00
20/09 Ουντινέζε-Μίλαν 21:45
21/09 13:30 Λάτσιο-Ρόμα 13:30
21/09 16:00 Τορίνο-Αταλάντα 16:00
21/09 16:00 Κρεμονέζε-Πάρμα 16:00
21/09 19:00 Φιορεντίνα-Κόμο 19:00
21/09 21:45 Ίντερ-Σασουόλο 21:45
22/09 21:45 Νάπολι-Πίζα

«Καθάρισε» με δέκα η Ρεάλ, ήττα στο «Σαν Μαμές για την Μπιλμπάο

Στη La Liga η Ρεάλ Μαδρίτης συνέχισε με ένα πολύ δύσκολο τρίποντο στην έδρα της Ρεάλ Σοσιεδάδ, επικρατώντας με 2-1 (Δείτε εδώ τα highlights).

Στο πρώτο ματς του Σαββάτου η Χετάφε επικράτησε εντός έδρας με 2-0 κόντρα στη νεοφώτιστη Έλτσε (Δείτε εδώ τα highlights).

Στο δεύτερο πιο σημαντικό παιχνίδι της ημέρας η Ατλέτικο υποδέχτηκε τη Βιγιαρεάλ στο «Μετροπολιτάνο και πήρε το τρίποντο με σκορ 2-0 (Δείτε εδώ τα highlights).

Από εκεί και πέρα, η Μπιλμπάο μετά από τρεις σερί νίκες, έχασε στο γήπεδο της από την Αλαβές με 1-0 (Δείτε εδώ τα highlights).

Αξίζει να σημειωθεί πως στο ματς που άνοιξε το πρόγραμμα ανάμεσα στη Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα και της Έλτσε η αναμέτρηση ήρθε ισόπαλη με 2-2 (Δείτε εδώ τα highlights).

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής:

Παρασκευή, 12/9

Σεβίλλη-Έλτσε 2-2

Σάββατο, 13/9

Χετάφε-Οβιέδο 2-0
Σοσιεδάδ-Ρεάλ Μαδρίτης 1-2
Μπιλμπάο-Αλαβές 0-1
Ατλέτικο-Βιγιαρεάλ 2-0

Κυριακή, 14/9

Θέλτα-Τζιρόνα (15:00)
Λεβάντε-Μπέτις (17:15)
Οσασούνα-Ράγιο Βαγιεκάνο (19:30)
Μπαρτσελόνα-Βαλένθια (22:00)

Δευτέρα, 15/9

Εσπανιόλ-Μαγιόρκα (22:00)

Η βαθμολογία της La Liga:

H επόμενη αγωνιστική (5η):

Παρασκευή, 19/9

Μπέτις-Σοσιεδάδ

Σάββατο, 20/9

Τζιρόνα-Λεβάντε
Ρεάλ Μαδρίτης-Εσπανιόλ
Αλαβές-Σεβίλλη
Βιγιαρεάλ-Οσασούνα
Βαλένθια-Μπιλμπάο

Κυριακή, 21/9

Ράγιο Βαγιεκάνο-Θέλτα
Μαγιόρκα-Ατλέτικο
Έλτσε-Οβιέδο
Μπαρτσελόνα-Χετάφε

Headlines:
World
Goldman Sachs: Τα δύο συστατικά επιτυχίας των μεγάλων family offices 

Goldman Sachs: Τα δύο συστατικά επιτυχίας των μεγάλων family offices 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Monkey-barring: Η τελευταία dating τάση που πληγώνει

Monkey-barring: Η τελευταία dating τάση που πληγώνει

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όλα όσα έγιναν την 9η μέρα

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όλα όσα έγιναν την 9η μέρα

inWellness
inTown
Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον
inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Ήττα σοκ για την Πάφο πριν τον Ολυμπιακό – Τρεις αποβολές στο παιχνίδι (0-1, vid)
Ποδόσφαιρο 13.09.25

Ήττα σοκ για την Πάφο πριν τον Ολυμπιακό – Τρεις αποβολές στο παιχνίδι (0-1, vid)

Σε ένα ματς που είχαμε αρκετή ένταση ο Απόλλων Λεμεσού «λύγισε» με 1-0 την Πάφο εκτός έδρας. Αυτή ήταν η πρώτη ήττα της στο πρωτάθλημα, μόλις τέσσερις μέρες πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Ατρόμητος – Άρης 1-2: Ιδανικό ντεμπούτο ο Χιμένεθ, με καθοριστικές αλλαγές (vid)
Ποδόσφαιρο 13.09.25

Ατρόμητος – Άρης 1-2: Ιδανικό ντεμπούτο ο Χιμένεθ, με καθοριστικές αλλαγές (vid)

Ο Άρης επέστρεψε στις νίκες μετά το... σοκ του Παναιτωλικού, επικρατώντας στο Περιστέρι του Ατρόμητου με 2-1, στο ντεμπούτο του Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο που είχε καθοριστική παρέμβαση.

Αλέξανδρος Κωτάκης
LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ
Ποδόσφαιρο 13.09.25

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατλέτικο Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ, για την 4η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από το Novasports 1.

Σύνταξη
LIVE: Μπρέντφορντ – Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 13.09.25

LIVE: Μπρέντφορντ – Τσέλσι

LIVE: Μπρέντφορντ – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπρέντφορντ – Τσέλσι, για την 4η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Έτοιμος για Πάφο ο Ροντινέι, δεν δείχνει να είναι κάτι σοβαρό του Ζέλσον»
Ποδόσφαιρο 13.09.25

Μεντιλίμπαρ: «Έτοιμος για Πάφο ο Ροντινέι, δεν δείχνει να είναι κάτι σοβαρό του Ζέλσον»

Στην κατάσταση των Ροντινέι και Ζέλσον αναφέρθηκε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το 5-0 επί του Πανσερραϊκού, με τον Βάσκο τεχνικό να δηλώνει απόλυτα ικανοποιημένος από όσα είδε από την ομάδα του.

Σύνταξη
Ο Ορτεγκ…όλ και οι μίστερ γκολ
On Field 13.09.25

Ο Ορτεγκ…όλ και οι μίστερ γκολ

Ο Φρανσίσκο Ορτέγκα έκανε και με το παραπάνω την δουλειά του με γκολ και ασίστ, την ώρα που Ελ Κααμπί και Ταρέμι δίδαξαν την… τέχνη του σέντερ φορ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ουκρανία: Ο πρόεδρος Ζελένσκι κατηγορεί τη Ρωσία για επέκταση του πολέμου [Βίντεο]
Χάρτης και πηγές 14.09.25

Ουκρανία: Ο πρόεδρος Ζελένσκι κατηγορεί τη Ρωσία για επέκταση του πολέμου [Βίντεο]

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε την Ρωσία για επέκταση του πολέμου στην Ευρώπη μέσω drones. Ρουμανικό και ουκρανικό site αναφέρουν πως οι επιχειρήσεις ήταν κοντά στα σύνορα

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Κατηγορεί τις ΗΠΑ για ρεσάλτο σε αλιευτικό και κράτηση των ψαράδων στη δική της ΑΟΖ [βίντεο]
Κόσμος 14.09.25

Η Βενεζουέλα κατηγορεί τις ΗΠΑ για ρεσάλτο σε αλιευτικό και κράτηση των ψαράδων στη δική της ΑΟΖ

Με ανακοίνωσή της κυβέρνησης της η Βενεζουέλα κατηγορεί τις ΗΠΑ πως έκανε ρεσάλτο σε αλιευτικό σκάφος για τόνους και κράτησε παράνομα 9 ψαράδες για οκτώ ώρες.

Σύνταξη
Ισραήλ: Ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να συζητήσει για την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης
Κόσμος 14.09.25

Ο Μάρκο Ρούμπιο βρίσκεται στο Ισραήλ για να συζητήσει για την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης

Ως «αντίποινα» στην προγραμματισμένη αναγνώριση της Παλαιστίνης στον ΟΗΕ από τουλάχιστον 4 χώρες, οι ΗΠΑ ανοίγουν την συζήτηση με το Ισραήλ για την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης.

Σύνταξη
Πακιστάν: Ανησυχία για μεγάλες μεταναστευτικές ροές – Δύο εκατ. εκτοπισμένοι από τις πλημμύρες [βίντεο]
Κλιματική μετανάστευση 13.09.25

Ανησυχία για μεγάλες μεταναστευτικές ροές από το Πακιστάν - Δύο εκατ. εκτοπισμένοι από τις πλημμύρες

Από τα μέσα του καλοκαιριού το Πακιστάν πλήττεται από κατακλυσμιαίες βροχές που έχουν καταστρέψει χιλιάδες σπίτια και καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Απαραίτητη η διεθνής βοήθεια στην δοκιμαζόμενη χώρα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αθήνα: «Οι ισχυρισμοί της Λιβύης σχετικά με την πρόσφατη ανακοίνωση της Ελλάδας στερούνται κάθε νομικής βάσης»
Η ρηματική διακοίνωση 13.09.25

Αθήνα: «Οι ισχυρισμοί της Λιβύης σχετικά με την πρόσφατη ανακοίνωση της Ελλάδας στερούνται κάθε νομικής βάσης»

Η Ελλάδα απορρίπτει ως αβάσιμη και παράνομη την «επίσημη θέση της Λιβύης σχετικά με τα εξωτερικά όρια της ηπειρωτικής της υφαλοκρηπίδας στη Μεσόγειο Θάλασσα»

Σύνταξη
Βαρδής Βαρδινογιάννης: Το όραμα ενός gamer που οδήγησε στη δημιουργία του Couch Heroes
Τεχνολογία 13.09.25

Βαρδής Βαρδινογιάννης: Το όραμα ενός gamer που οδήγησε στη δημιουργία του Couch Heroes

Ο Βαρδής Βαρδινογιάννης είναι ένα πρόσωπο που συζητείται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον επιχειρηματικό κόσμο αναπτύσσοντας την πλατφόρμα Couch Heroes, που συστήθηκε για πρώτη φορά στο κοινό μέσα από το Gamescom 2025

Σύνταξη
Ήττα σοκ για την Πάφο πριν τον Ολυμπιακό – Τρεις αποβολές στο παιχνίδι (0-1, vid)
Ποδόσφαιρο 13.09.25

Ήττα σοκ για την Πάφο πριν τον Ολυμπιακό – Τρεις αποβολές στο παιχνίδι (0-1, vid)

Σε ένα ματς που είχαμε αρκετή ένταση ο Απόλλων Λεμεσού «λύγισε» με 1-0 την Πάφο εκτός έδρας. Αυτή ήταν η πρώτη ήττα της στο πρωτάθλημα, μόλις τέσσερις μέρες πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Τώρα είναι η ώρα για γενναία πολιτική αλλαγή με εκλογές – Να μπει τέλος στην ασυδοσία Μητσοτάκη
ΔΕΘ 13.09.25

Ανδρουλάκης: Τώρα είναι η ώρα για γενναία πολιτική αλλαγή με εκλογές – Να μπει τέλος στην ασυδοσία Μητσοτάκη

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε τη διεξαγωγή εκλογών για να γίνει πραγματικότητα η πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος και υποστήριξε πως μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να την εγγυηθεί

Σύνταξη
Επεισόδιο μεταξύ Παλαιστίνιων και Ισραηλινών μπροστά στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη – Πέντε προσαγωγές
Ελλάδα 13.09.25

Επεισόδιο μεταξύ Παλαιστίνιων και Ισραηλινών μπροστά στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη – Πέντε προσαγωγές

Ένα ζευγάρι από το Ισραήλ και τρεις νεαροί από την Παλαιστίνη ενεπλάκησαν στο επεισόδιο με συνέπεια και οι πέντε να οδηγηθούν στο ΑΤ Συντάγματος

Σύνταξη
Ατρόμητος – Άρης 1-2: Ιδανικό ντεμπούτο ο Χιμένεθ, με καθοριστικές αλλαγές (vid)
Ποδόσφαιρο 13.09.25

Ατρόμητος – Άρης 1-2: Ιδανικό ντεμπούτο ο Χιμένεθ, με καθοριστικές αλλαγές (vid)

Ο Άρης επέστρεψε στις νίκες μετά το... σοκ του Παναιτωλικού, επικρατώντας στο Περιστέρι του Ατρόμητου με 2-1, στο ντεμπούτο του Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο που είχε καθοριστική παρέμβαση.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Αντί για το τέλος του πολέμου, περαιτέρω εμπλοκή του ΝΑΤΟ – Τι ζητά ο Τραμπ που «βλέπει» ευκαιρία για μπίζνες
Κλιμάκωση ανταγωνισμών 13.09.25

Αντί για το τέλος του πολέμου, περαιτέρω εμπλοκή του ΝΑΤΟ – Τι ζητά ο Τραμπ που «βλέπει» ευκαιρία για μπίζνες

Το ΝΑΤΟ στέλνει την «Ανατολική Φρουρά» μετά την εισβολή των drones στην Πολωνία, ποιες χώρες συμμετέχουν - Ο Ντόναλντ Τραμπ έθεσε νέους όρους για να επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο