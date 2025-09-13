Υπερθέαμα: Γκολ και highlights από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (vids)

Το πρώτο μέρος από το Σαββατοκύριακο της… επιστροφής στη δράση για τις ευρωπαϊκές ομάδες ολοκληρώθηκε με τους συλλόγους σε Premier League, Bundesliga, Serie A και La Liga να προσφέρουν απλόχερα πλούσιο θέαμα στους λάτρεις του ποδοσφαίρου.

Στην Premier League η Άρσεναλ ήταν η ομάδα που έκανε… σεφτέ στην 4η αγωνιστική και επικράτησε με 3-0 της Νότιγχαμ Φόρεστ και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας με ματς περισσότερο (Δείτε εδώ τα highlights).

Στα υπόλοιπα παιχνίδια, η Μπόρνμουθ συνέχισε με νίκη, καθώς επικράτησε με 2-1 της Μπράιτον των Τζίμα και Κωστούλα (Δείτε εδώ τα highlights).

Από εκεί και πέρα, πρώτη νίκη για τη Νιούκαστλ μετά από τέσσερις αγωνιστικές στην Premier League. Με γκολ του Βολτεμάντε των 90 εκατ. ευρώ, οι «καρακάξες» επικράτησαν με 1-0 της Γουλβς που παραμένει ουραγός στη βαθμολογία (Δείτε εδώ τα highlights).

Με αυτογκόλ του Γκούντμουνσον στο 90+4′ η Φούλαμ νίκησε με 1-0 τη Λιντς, σε ένα ματς που δεν είχε όμως ρυθμό (Δείτε εδώ τα highlights).

Στο 0-0 έμειναν η Κρίσταλ Πάλας με τη Σάντερλαντ στο Λονδίνο (Δείτε εδώ τα highlights), αλλά και η Έβερτον με την Άστον Βίλα . Η τελευταία μάλιστα έχει μόλις δύο βαθμούς μετά από τέσσερις αγωνιστικές (Δείτε εδώ τα highlights).

Τέλος, η Τότεναμ ανέβασε στροφές στο δεύτερο ημίχρονο και διέλυσε με 3-0 τη Γουέστ Χαμ στο Λονδίνο για την τέταρτη αγωνιστική της Premier League (Δείτε εδώ τα highlights).

Στο ματς που έκλεισε το πρόγραμμα της ημέρας στην Premier League, η Μπρέντφορντ υποδέχτηκε την Τσέλσι και της έκανε… ζημιά παρά το γεγονός οτι οι μπλε ανέτρεψαν το 1-0 των γηπεδούχων σε 1-2. Προσωρινά όμως καθώς το τελικό 2-2 σήμανε απώλεια για την ομάδα του Λονδίνου (Δείτε εδώ τα highlights).

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής:

Σάββατο 13/09

Άρσεναλ-Νότιγχαμ Φόρεστ 3-0

Μπόρνμουθ-Μπράιτον 2-1

Κρίσταλ Πάλας-Σάντερλαντ 0-0

Έβερτον-Άστον Βίλα 0-0

Φούλαμ-Λιντς 1-0

Νιουκάστλ-Γουλβς 1-0

Γουέστ Χαμ-Τότεναμ 0-3

Μπρέντφορντ-Τσέλσι 2-2

Κυριακή 14/09

Μπέρνλι-Λίβερπουλ (16:00)

Μάντσεστερ Σίτι-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (18:00)

Η βαθμολογία της Premier League:

Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής:

Σάββατο 20/09

Λίβερπουλ-Έβερτον (14:30)

Μπράιτον-Τότεναμ (17:00)

Μπέρνλι-Νότιγχαμ Φόρεστ (17:00)

Γουέστ Χαμ-Κρίσταλ Πάλας (17:00)

Γουλβς-Λιντς (17:00)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Τσέλσι (19:30)

Φούλαμ-Μπρέντφορντ (22:00)

Κυριακή 21/09

Μπόρνμουθ-Νιουκάστλ (16:00)

Σάντερλαντ-Άστον Βίλα (16:00)

Άρσεναλ-Μάντσεστερ Σίτι (18:30)

Πάρτι της Μπάγερν, εύκολη νίκη της Ντόρτμουντ

Στην Bundesliga το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής ανάμεσα σε Μπάγερν και Αμβούργο μόνο ντέρμπι δεν ήταν, καθώς οι Βαυαροί διέλυσαν τους φιλοξενούμενους με 5-0 (Δείτε εδώ τα highlights).

Χωρίς να δυσκολευτεί ιδιαίτερα η Ντόρτμουντ πέρασε με 2-0 από την έδρα της Χαϊντενχάιμ για την τρίτη αγωνιστική της Bundesliga (Δείτε εδώ τα highlights).

Στα υπόλοιπα ματς, η Βόλφσμπουργκ ήρθε ισόπαλη με 3-3 απέναντι στην Κολωνία που ισοφάρισε στο 90+13′. Βασικός και αναντικατάστατος ο Κουλιεράκης για τους «λύκους», που όμως δεν πήραν τρίποντο (Δείτε εδώ τα highlights).

Από εκεί και πέρα, τρομερό διπλό πέτυχε η Χόφενχαϊμ με 4-2 στην έδρα της Ουνιόν Βερολίνου (Δείτε εδώ τα highlights). Στα άλλα δύο ματς του Σαββάτου, η Λειψία επικράτησε με 1-0 δύσκολα στην έδρα της Μάιντζ (Δείτε εδώ τα highlights), ενώ η Φράιμπουργκ αν και έχανε με 1-0, το γύρισε με τη Στουτγκάρδη και επικράτησε με 3-1 (Δείτε εδώ τα highlights).

Στο ματς που άνοιξε την 3η αγωνιστική την Παρασκευή, η Λεβερκούζεν νίκησε με 3-1 την Άιντραχτ Φρανκφούρτης (Δείτε εδώ τα highlights).

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής:

Παρασκευή (12/09)

Λεβερκούζεν-Άιντραχτ Φρανκφούρτης 3-1

Σάββατο (13/09)

Φράιμπουργκ-Στουτγκάρδη 3-1

Μάιντς-Λειψία 0-1

Βόλφσμπουργκ-Κολωνία 3-3

Ουνιόν Βερολίνου-Χόφενχαϊμ 2-4

Χάιντενχαϊμ-Ντόρτμουντ 0-2

Μπάγερν Μονάχου-Αμβούργο 5-0

Κυριακή (14/09)

Ζανκτ Πάουλι-Άουγκσμπουργκ (16:30)

Γκλάντμπαχ-Βέρντερ Βρέμης (18:30)

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της επόμενης (4ης) αγωνιστικής:

Παρασκευή (19/09)

Στουτγκάρδη-Ζανκτ Πάουλι (21:30)

Σάββατο (20/09)

Βέρντερ Βρέμης-Φράιμπουργκ (16:30)

Άουγκσμπουργκ-Μάιντς (16:30)

Χόφενχαϊμ-Μπάγερν Μονάχου (16:30)

Αμβούργο-Χάιντενχαϊμ (16:30)

Λειψία-Κολωνία (19:30)

Κυριακή (21/09)

Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Ουνιόν Βερολίνου (16:30)

Λεβερκούζεν-Γκλάντμπαχ (18:30)

Ντόρτμουντ-Βόλφσμπουργκ (20:30)

Απίθανο ματς στο Τορίνο!

Στη Serie A επέστρεψαν στη δράση οι ομάδες με δύο μεγάλα ντέρμπι. Το σπουδαιότερο ήταν αυτό της Γιουβέντους με την Ίντερ στο Τορίνο, όπου οι μπιανκονέρι επικράτησαν με το εντυπωσιακό 4-3 των «νερατζούρι».

Στο δεύτερο μεγάλο ματς η Νάπολι πέρασε σαν… σίφουνας από τη Φλωρεντία με 3-1 και συνεχίζει τις υψηλές πτήσεις.

Στο τρίτο ματς του Σαββάτου η Κάλιαρι υποδέχτηκε την Πάρμα και νίκησε δύσκολα με 2-0.

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής

Κάλιαρι – Πάρμα 2-0

Γιουβέντους – Ίντερ 4-3

Φιορεντίνα – Νάπολι 1-3

14/9 13:30 Ρόμα – Τορίνο

14/9 16:00 Αταλάντα – Λέτσε

14/9 16:00 Πίζα – Ουντινέζε

14/9 19:00 Σασουόλο – Λάτσιο

14/9 21:45 Μίλαν – Μπολόνια

15/9 19:30 Βερόνα – Κρεμονέζε

15/9 21:45 Κόμο – Τζένοα

Η βαθμολογία της Serie A:

Η επόμενη (4η) αγωνιστική:

19/09 21:45 Λέτσε-Κάλιαρι

20/09 Μπολόνια-Τζένοα 16:00

20/09 Βερόνα-Γιουβέντους 19:00

20/09 Ουντινέζε-Μίλαν 21:45

21/09 13:30 Λάτσιο-Ρόμα 13:30

21/09 16:00 Τορίνο-Αταλάντα 16:00

21/09 16:00 Κρεμονέζε-Πάρμα 16:00

21/09 19:00 Φιορεντίνα-Κόμο 19:00

21/09 21:45 Ίντερ-Σασουόλο 21:45

22/09 21:45 Νάπολι-Πίζα

«Καθάρισε» με δέκα η Ρεάλ, ήττα στο «Σαν Μαμές για την Μπιλμπάο

Στη La Liga η Ρεάλ Μαδρίτης συνέχισε με ένα πολύ δύσκολο τρίποντο στην έδρα της Ρεάλ Σοσιεδάδ, επικρατώντας με 2-1 (Δείτε εδώ τα highlights).

Στο πρώτο ματς του Σαββάτου η Χετάφε επικράτησε εντός έδρας με 2-0 κόντρα στη νεοφώτιστη Έλτσε (Δείτε εδώ τα highlights).

Στο δεύτερο πιο σημαντικό παιχνίδι της ημέρας η Ατλέτικο υποδέχτηκε τη Βιγιαρεάλ στο «Μετροπολιτάνο και πήρε το τρίποντο με σκορ 2-0 (Δείτε εδώ τα highlights).

Από εκεί και πέρα, η Μπιλμπάο μετά από τρεις σερί νίκες, έχασε στο γήπεδο της από την Αλαβές με 1-0 (Δείτε εδώ τα highlights).

Αξίζει να σημειωθεί πως στο ματς που άνοιξε το πρόγραμμα ανάμεσα στη Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα και της Έλτσε η αναμέτρηση ήρθε ισόπαλη με 2-2 (Δείτε εδώ τα highlights).

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής:

Παρασκευή, 12/9

Σεβίλλη-Έλτσε 2-2

Σάββατο, 13/9

Χετάφε-Οβιέδο 2-0

Σοσιεδάδ-Ρεάλ Μαδρίτης 1-2

Μπιλμπάο-Αλαβές 0-1

Ατλέτικο-Βιγιαρεάλ 2-0

Κυριακή, 14/9

Θέλτα-Τζιρόνα (15:00)

Λεβάντε-Μπέτις (17:15)

Οσασούνα-Ράγιο Βαγιεκάνο (19:30)

Μπαρτσελόνα-Βαλένθια (22:00)

Δευτέρα, 15/9

Εσπανιόλ-Μαγιόρκα (22:00)

Η βαθμολογία της La Liga:

H επόμενη αγωνιστική (5η):

Παρασκευή, 19/9

Μπέτις-Σοσιεδάδ

Σάββατο, 20/9

Τζιρόνα-Λεβάντε

Ρεάλ Μαδρίτης-Εσπανιόλ

Αλαβές-Σεβίλλη

Βιγιαρεάλ-Οσασούνα

Βαλένθια-Μπιλμπάο

Κυριακή, 21/9

Ράγιο Βαγιεκάνο-Θέλτα

Μαγιόρκα-Ατλέτικο

Έλτσε-Οβιέδο

Μπαρτσελόνα-Χετάφε