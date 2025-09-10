Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Πόσο «κουρεύονται»
Τεκμήρια • Τι θα μας κοστίσει στο εξής το σπίτι, το ΙΧ ή ακόμα και το σκάφος αναψυχής
- Το Χαμόγελο του Παιδιού για τον θάνατο βρέφους 2,5 μηνών – Οι συγκλονιστικές αποκαλύψεις και για τα αδέρφια του
- 24ωρη απεργία στα τρένα την Πέμπτη – Αναστολές και τροποποιήσεις δρομολογίων ανακοίνωσε η Hellenic Train
- Οι ΗΠΑ δίνουν αμοιβή 10 εκατ. ευρώ για τη σύλληψη του «βασιλιά του ransomware»
- Κρητική μαφία: Θα «μιλήσουν» τα κινητά των δύο αδερφών – Οι διαδικτυακές συνομιλίες και οι φωτογραφίες
• Πόσο μειώνεται το εισόδημα που δικαιολογεί την κατοχή τους
• Πόσο θα μειωθεί ο φόρος που τα επιβαρύνει
• Χωρίς τεκμήριο τα τέκνα που εργάζονται
• Από πότε θα εφαρμοστεί το νέο καθεστώς και για ποια οικονομική χρήση
===========
Σεισμολόγοι
Γιατί δεν φοβούνται το άγνωστο ρήγμα
• Τι εξετάζουν μετά τον σεισμό 5,2R στα Νέα Στύρα
Βασίλης Καραστάθης
Τα επίκεντρα είναι το ένα δίπλα στο άλλο
Αθανάσιος Γκανάς
Τέτοιοι σεισμοί δεν είναι συχνοί
Γεράσιμος Παπαδόπουλος
Οι μετασεισμοί θα δείξουν αν ήταν ο κύριος σεισμός
===========
Οταν οι μαθητές παίζουν με το κινητό
Είκοσι χαμένα λεπτά για κάθε σκρολάρισμα
Μόνο πέρυσι έγιναν 14.806 αποβολές από τις τάξεις
===========
Γαλλία
Ο κλήρος έπεσε στον Λεκορνί
• Τον υπουργό Αμυνας επέλεξε ο Μακρόν για να σώσει τη χώρα από το χάος
===========
Γ. Γεραπετρίτης
Οικονομικά συμφέροντα «κόβουν» το καλώδιο
• Τι κατήγγειλε ο υπoυργός Εξωτερικών
===========
Ακίνητα
Πώς να μη χάσετε την περιουσία σας λόγω… χρησικτησίας
===========
Υπόθεση Επστιν
Το σκίτσο που καίει τον Τραμπ
===========
Ισραήλ
Διεθνής κατακραυγή για το χτύπημα στο Κατάρ
===========
Δημοτικό Πειραιά
«Τζένη-Τζένη», «Ιβανόης» και ρεμπέτικο για παιδιά
===========
Γκάλοπ στην Αγγλία
61% των Βρετανών υπέρ της επιστροφής των Γλυπτών
===========
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»
Λιθουανία – Ελλάδα 76-87
O Γιάννης και η φοβερή παρέα του στον δρόμο για την κορυφή
Με την Τουρκία του Αταμάν στον ημιτελικό
Η εγκλωβισμένη στο Νεπάλ Εύα Χαντάβα στα «ΝΕΑ»:
«Υπήρξαν στιγμές που το μόνο που είχα ήταν η προσευχή»
- Ουκρανία: Νέα ευρείας κλίμακας επιδρομή της Ρωσίας στο Κίεβο και πολλές ακόμα περιοχές
- Συναγερμός για «ρωσικά drones πάνω από την Πολωνία»
- Κυρώσεις στη Ρωσία: Ο Τραμπ ζητά δασμούς έως και 100% σε Ινδία και Κίνα αλλά από κοινού με την ΕΕ
- Ισπανία: Απαγορεύει την είσοδο των Σμότριτς και Μπεν Γκβίρ – Αναφορές για απαγόρευση στις χώρες Σένγκεν
- Ισραήλ: «Απαράδεκτοι» για Μερτς και Βάντεφουλ οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στην Ντόχα
