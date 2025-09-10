newspaper
Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
10.09.2025 | 09:19
Μπλοκαρισμένοι κεντρικοί δρόμοι στην Αττική - Πού σημειώνονται μεγάλες καθυστερήσεις
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΔΕΘ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις της οικονομίας – Στο Live του OT
OT FORUM 10 Σεπτεμβρίου 2025 | 07:11

Οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις της οικονομίας – Στο Live του OT

Live στο στούντιο του ΟΤ εκπρόσωποι της οικονομίας και πολιτική για 6η ημέρα

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μακροζωία: Εσύ τι ώρα τρως το πρωινό σου;

Μακροζωία: Εσύ τι ώρα τρως το πρωινό σου;

Spotlight

Τα φλέγοντα οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα αλλά και ο αντίκτυπος των μέτρων που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ θα βρεθούν για 6η διαδοχική ημέρα στο μεγεθυντικό φακό του ΟΤ FORUM που διεξάγεται στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ, η οποία φέτος συμπληρώνει 100 χρόνια πορείας.

Στο ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο στούντιο του Οικονομικού Ταχυδρόμου, κορυφαίοι εκπρόσωποι του πολιτικού και οικονομικού γίγνεσθαι καθώς και φορείς της αγοράς θα σχολιάσουν και θα αναλύσουν διεξοδικά το πακέτο μέτρων για την στήριξη του εισοδήματος των πολιτών. Παράλληλα, θα αναδείξουν με εμπεριστατωμένο τρόπο τα προβλήματα που εξακολουθούν να ταλανίζουν την αγορά.

Ανάμεσα στους προσκεκλημένους της 6ης ημέρας είναι οι Δημήτρης Κουτσούμπας, Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Κώστας Γκιουλέκας, Υφυπουργός Μακεδονίας – Θράκης, Παυλίνια Καρασιώτου, Γενική Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικός, Κώστας Ζαχαριαδης, Εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κατερίνα Νοτοπούλου, Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Καραμέρος, Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, Στέλιος Αγγελούδης, Δήμαρχος Θεσσαλονίκης και Μάριος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου.

Η live μετάδοση

Ο ΟΤ δίνει το «παρών» και φέτος στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης.

Mέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου θα σας μεταφέρει τον «παλμό» των γεγονότων της καθημερινά σε συνεχή ζωντανή μετάδοση μέσω live streaming από τις ιστοσελίδες του ομίλου της Alter Ego Media ot.gr, in.gr, στο meganews όπου μπορείτε να το βλέπετε και στην πλατφόρμα της Cosmote TV

Μείνετε συντονισμένοι!

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Κατασκευές
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αύξηση στα 1,9 δις. για τα έσοδα και στα 317 εκατ ευρώ για τα EBITDA

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αύξηση στα 1,9 δις. για τα έσοδα και στα 317 εκατ ευρώ για τα EBITDA

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μακροζωία: Εσύ τι ώρα τρως το πρωινό σου;

Μακροζωία: Εσύ τι ώρα τρως το πρωινό σου;

89η ΔΕΘ
O ΟΤ live στην 89η ΔΕΘ – Ημέρα 6η

O ΟΤ live στην 89η ΔΕΘ – Ημέρα 6η

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
89η ΔΕΘ – OT FORUM – Αργείτης (ΙΝΕ ΓΣΕΕ): Στην ψηφιακή εποχή δεν μπορούμε να μιλάμε για 13ωρο
Οικονομικές Ειδήσεις 08.09.25

Αργείτης: Επιστροφή στον 19ο αιώνα με 13ωρο - Οδηγείται το εργασιακό σύστημα στο κατώτατο όριο προστασίας

Ο επιστημονικός διευθυντής του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ, Γιώργος Αργείτης, σχολίασε, μιλώντας στο OT FORUM, τα φορολογικά μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός

Σύνταξη
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Σημαντικές ανακοινώσεις για τα σώματα ασφαλείας στη Διεθνή Έκθεση, προαναγγέλλει ο Κικίλιας
OT FORUM 05.09.25

Σημαντικές ανακοινώσεις για τα σώματα ασφαλείας στη ΔΕΘ, προαναγγέλλει ο Κικίλιας

«Τα νησιά μας είναι στρατηγικό πλεονέκτημα και πηγή εσόδων και πρέπει να βρίσκουμε τρόπο να τα στηρίζουμε», ανέφερε επίσης στο OT FORUM ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
89η ΔΕΘ – OT FORUM, Παπαστεργίου: Το μεγαλύτερο πρόβλημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν στο ζωικό κεφάλαιο
OT FORUM 05.09.25

Το μεγαλύτερο πρόβλημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν στο ζωικό κεφάλαιο, λέει ο Παπαστεργίου

«Έχουν γίνει πολλά πράγματα σε σχέση με πέρυσι», είπε ο Δημήτρης Παπαστεργίου σημειώνοντας ωστόσο ότι φέτος είναι μια κρίσιμη περίοδος, καθώς πλέον ολοκληρώνονται κρίσιμα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σε κίνδυνο οι διαπραγματεύσεις μετά την επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ – Δριμεία διεθνής καταδίκη
Κόσμος 10.09.25

Σε κίνδυνο οι διαπραγματεύσεις μετά την επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ – Δριμεία διεθνής καταδίκη

«Απέναντι» στο Ισραήλ είναι η διεθνής κοινότητα μετά την επίθεση στο Κατάρ, με τα κράτη να καταδικάζουν την κίνηση και να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Κίνηση στην Αθήνα: Μποκαρισμένοι κεντρικοί δρόμοι – Στο «κόκκινο» ο Κηφισός
Υπομονή 10.09.25

Μποκαρισμένοι κεντρικοί δρόμοι στην Αττική - Πού σημειώνονται μεγάλες καθυστερήσεις

Αυξημένη κίνηση παρατηρείται στην Αττική Οδό, όπως και από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας - Κυκλοφοριακό κομφούζιο γύρω από τους στύλους Ολυμπίου Διός

Σύνταξη
Μυστικά και αναμνήσεις μέσα στο εστιατόριο του Χόλιγουντ όπου τρώνε όλοι οι σταρ εδώ και 60 χρόνια
Καρό τραπεζομάντιλο 10.09.25

Μυστικά και αναμνήσεις μέσα στο εστιατόριο του Χόλιγουντ όπου τρώνε όλοι οι σταρ εδώ και 60 χρόνια

Στο μπαρ του Dan Tana’s οι γονείς της Ντρου Μπάριμορ της άλλαζαν πάνες, ενώ οι Μέριλιν Μονρόε, Τζέιμς Ντιν, Φρανκ Σινάτρα και Τζακ Νίκολσον ήταν μόνιμοι θαμώνες του. Όλο το Χόλιγουντ πέρασε από τα τραπέζια του και ο λόγος δεν ήταν μόνο το θρυλικό κοτόπουλο-παρμεζάνα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κυβερνοασφάλεια, το αύριο της πληροφορικής σε περιμένει
Τα Νέα της Αγοράς 10.09.25

Κυβερνοασφάλεια, το αύριο της πληροφορικής σε περιμένει

Η θεωρητική κατάρτιση και η επαγγελματική αποκατάσταση συνδέονται με τον καλύτερο τρόπο στο εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity) του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Σύνταξη
Η Γαλλία, η Ευρώπη και το τίμημα της πολιτικής αλαζονείας του Εμανουέλ Μακρόν
Πολιτικό αδιέξοδο 10.09.25

Η Γαλλία, η Ευρώπη και το τίμημα της πολιτικής αλαζονείας του Εμανουέλ Μακρόν

Ο «γόρδιος δεσμός» του προϋπολογισμού στη δημοσιονομικά ασθμαίνουσα Γαλλία, το διευρυνόμενο ρήγμα μεταξύ κοινωνίας και πολιτικής ηγεσίας και η κρίση αξιοπιστίας στην Ευρώπη

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο θα εξετάσει στις αρχές Νοεμβρίου αν είναι νόμιμοι οι δασμοί του Τραμπ
Διεθνής Οικονομία 10.09.25

ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο θα εξετάσει στις αρχές Νοεμβρίου αν είναι νόμιμοι οι δασμοί του Τραμπ

Ομοσπονδιακό εφετείο της Ουάσιγκτον αποφάνθηκε στα τέλη του Αυγούστου οι «ανταποδοτικοί» τελωνειακοί δασμοί που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, στην πλειονότητά τους επιβλήθηκαν παράνομα

Σύνταξη
Πώς μπορεί να δει κάποιος την Εθνική από κοντά… – Πτήσεις τσάρτερ και έξτρα εισιτήρια για τους Έλληνες φιλάθλους
Eurobasket 2025 10.09.25

Πώς μπορεί να δει κάποιος την Εθνική από κοντά… – Πτήσεις τσάρτερ και έξτρα εισιτήρια για τους Έλληνες φιλάθλους

Η Εθνική έκλεισε το εισιτήριό της στα ημιτελικά του Eurobasket και ο κόσμος της ετοιμάζεται για ταξίδι... μεταλλίου στη Ρίγα και την «Xiaomi Arena».

Σύνταξη
Ταξί: Δεύτερη μέρα κινητοποιήσεων – Συγκέντρωση στις 10:00 και αυτοκινητοπορεία προς το υπ. Μεταφορών
48ωρη απεργία 10.09.25

Δεύτερη μέρα των κινητοποιήσεων ταξί - Συγκέντρωση στις 10:00 και αυτοκινητοπορεία προς το υπουργείο

Οι οδηγοί ταξί προχώρησαν σε 48ωρη απεργία την Τρίτη ως αντίδραση στην απόφαση της κυβέρνησης να παραχωρήσει συγκοινωνιακό έργο στα επαγγελματικά βαν

Σύνταξη
Η Γαλλία είναι πιο κοντά από όσο νομίζουμε
Editorial 10.09.25

Η Γαλλία είναι πιο κοντά από όσο νομίζουμε

Η πολιτική κρίση στη Γαλλία δείχνει πώς μπορούν να εξελιχθούν τα πράγματα όταν το «Ακραίο Κέντρο» υποστηρίζει ότι είναι το μόνο που αξίζει να κυβερνά

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ιωάννα Μαρία Γκέρτσου: «Οι σκύλοι οδηγοί είναι αποδεκτοί από την κοινωνία, ο νόμος χρειάζεται βελτίωση»
Μισαναπηρικά επεισόδια 10.09.25

Ιωάννα Μαρία Γκέρτσου: «Οι σκύλοι οδηγοί είναι αποδεκτοί από την κοινωνία, ο νόμος χρειάζεται βελτίωση»

Το δικαστήριο με οδηγό ταξί και ο αγώνας για να μπουν οι σκύλοι οδηγοί σε νομοθετικό πλαίσιο - Η ακτιβίστρια Ιωάννα Μαρία Γκέρτσου μιλάει στο in με αφορμή το περιστατικό με την Πελενδρίτου

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Τραμπ: Βίντεο με διαδηλωτές να τον αποδοκιμάζουν ενώ δειπνούσε σε εστιατόριο στην Ουάσινγκτον
Κόσμος 10.09.25

«Είσαι σύγχρονος Χίτλερ»: Αποδοκίμασαν τον Τραμπ ενώ δειπνούσε σε εστιατόριο της Ουάσινγκτον - Δείτε βίντεο

Ενώ ο Τραμπ βρισκόταν σε εστιατόριο στην Ουάσινγκτον, διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα όπως «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» και κατά της παρουσίας της εθνοφρουράς στην πρωτεύουσα.

Σύνταξη
«Ας μπλοκάρουμε τα πάντα» – Το κίνημα που ταράζει την πολιτική τάξη στη Γαλλία
Bloquons Tout 10.09.25

«Ας μπλοκάρουμε τα πάντα» – Το κίνημα που ταράζει την πολιτική τάξη στη Γαλλία

Η Γαλλία βρίσκεται εν όψει «ολικού αποκλεισμού» όπως καλεί το κίνημα «Ας Μπλοκάρουμε τα Πάντα» (Bloquons Tout). Νέα έρευνα αναλύει την πολιτική και κοινωνική ταυτότητα των υποστηρικτών του.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Πολωνία κατέρριψε ρωσικά drones μετά από παραβίαση του εναέριου χώρου της
Πόλεμος στην Ουκρανία 10.09.25

Η Πολωνία κατέρριψε ρωσικά drones μετά από παραβίαση του εναέριου χώρου της - «Βρισκόμαστε σε επικοινωνία με το ΝΑΤΟ»

Η Πολωνία κατέρριψε drones που «παραβίασαν τον εναέριο χώρο της» κατά τη διάρκεια ρωσικής επιδρομής στην Ουκρανία - Είναι η πρώτη φορά που η χώρα -μέλος του ΝΑΤΟ- εμπλέκεται στον πόλεμο

Σύνταξη
Μία ΔΕΘ διαφορετική (;)
Πολιτική Γραμματεία 10.09.25

Μία ΔΕΘ διαφορετική (;)

Η «διαφορετική« ΔΕΘ, οι πολιτικοί αρχηγοί, η μάχη των προγραμμάτων και η παρουσία Τσίπρα

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο