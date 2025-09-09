Betsson: Ονομαστικός και Μεγάλος Χορηγός της ΚΑΕ Άρης

Η νέα συμφωνία διατηρεί τη Betsson στη θέση του Μεγάλου Χορηγού, ενώ παράλληλα ενισχύει τον ρόλο της ως Ονοματοδότη της ομάδας, με την παρουσία του brand στην εμπρόσθια όψη της επίσημης φανέλας.

Η συνεργασία ξεκίνησε το 2023 και έκτοτε εξελίσσεται σταθερά, με κοινό στόχο την ανάπτυξη του αθλητισμού και την ενίσχυση της σχέσης με το φίλαθλο κοινό. Η φετινή αναβάθμιση της χορηγικής παρουσίας σηματοδοτεί την εμπιστοσύνη και τη συνέπεια που χαρακτηρίζουν τη σχέση ανάμεσα στην Betsson και ένα από τα πιο ιστορικά σωματεία της χώρας.

Με την είσοδο του νέου επενδυτή και ιδιοκτήτη – Ρίτσαρντ Σιάο και την έναρξη ενός φιλόδοξου σχεδίου αναγέννησης, ο Άρης Betsson BC εισέρχεται σε μια νέα εποχή δυναμικής ανάπτυξης εντός και εκτός γηπέδου. Η Betsson παραμένει σταθερός συνοδοιπόρος σε αυτή τη διαδρομή, στηρίζοντας έμπρακτα το όραμα για έναν Άρη πιο ισχυρό, σύγχρονο και ανταγωνιστικό σε όλα τα επίπεδα.

Από την πλευρά του ο Managing Director της Betsson στην Ελλάδα, κ. Θάνος Μαρίνος, δήλωσε:

«Η Betsson στέκεται περήφανα δίπλα στον Άρη Betsson σε μια περίοδο σημαντικής ανανέωσης και προοπτικής. Με στόχο την ενίσχυση του brand της ομάδας και την ενδυνάμωση της σχέσης με τους φιλάθλους, συνεχίζουμε μια συνεργασία που βασίζεται σε κοινές αξίες και πάθος για το άθλημα. Ο Άρης αποτελεί ιστορικό σύλλογο με ξεχωριστή ταυτότητα και δυναμικό κοινό, και είμαστε χαρούμενοι που συμβάλλουμε σε αυτή τη νέα πορεία. Με ιστορία άνω των 60 ετών και παρουσία σε περισσότερες από 25 αγορές παγκοσμίως, η Betsson φέρνει μαζί της διεθνή εμπειρία στον χώρο της ψυχαγωγίας και του αθλητισμού, προάγοντας υπεύθυνες, καινοτόμες και ουσιαστικές συνεργασίες.»

Από την πλευρά του ο CEO της ΚΑΕ Άρης, κ. Αγαπητός Διακογιάννης, δήλωσε:

«Η συνεργασία μας με την Betsson, που συνεχίζεται και ενισχύεται με τη θέση του Μεγάλου Χορηγού και Ονοματοδότη, αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στη δυναμική και το όραμα του ΑΡΗ. Μαζί προχωράμε σε μια νέα εποχή, με στόχο να ξαναφέρουμε τον σύλλογο εκεί όπου ανήκει – στην κορυφή – στηριζόμενοι στις αξίες μας, στην ιστορία μας και στην δύναμη του κόσμου μας».