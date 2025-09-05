Βαγγέλης Μαρινάκης: «Μας είναι αδιάφορο εάν η κυβέρνηση δεν θελει να αποκαλύπτουμε σκάνδαλα»

Με μια δήλωσή του στο περιθώριο του συνεδρίου του Economist στη Θεσσαλονίκη, ο Βαγγέλης Μαρινάκης ξεκαθάρισε πώς είτε αρέσει είτε όχι στην κυβέρνηση, τα μέσα ενημέρωσης της Alter Ego θα γράφουν την αλήθεια και δεν θα διστάζουν να αποκαλύπτουν τα σκάνδαλα που αφορούν την κυβέρνηση.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος και ιδρυτής της Capital Maritime & Trading Corp και βασικός μέτοχος της Alter Ego Media, μετά το τέλος της ομιλίας και της συζήτησης που είχε με τον πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας Μπόρια Τζόνσον, δέχτηκε την ακόλουθη ερώτηση από τον δημοσιογράφο του Economist Alisdair Ross, που μόλις είχε συντονίσει τη συζήτηση: «Συζητήσαμε εκεί για τη σημασία των δημοκρατικών θεσμών. Τα μέσα ενημέρωσης είναι ένας πολύ σημαντικός πυλώνας της δημοκρατίας, ή τουλάχιστον θα έπρεπε να είναι. Ωστόσο, μου φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή, σε όλο τον κόσμο, υπάρχει μεγάλη ένταση μεταξύ των κυβερνήσεων και των μέσων ενημέρωσης. Είστε μια σημαντική προσωπικότητα στον κόσμο των μέσων ενημέρωσης. Ποια είναι η άποψή σας; Ποιες είναι οι σχέσεις σας με την κυβέρνηση; Γενικά, ποιες είναι οι σχέσεις μεταξύ των μέσων ενημέρωσης και των αρχών εδώ στην Ελλάδα;»

Στην απάντησή του ο Βαγγέλης Μαρινάκης υπογράμμισε ότι: «Ο όμιλός μας είναι ο μεγαλύτερος όμιλος μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα και είναι εισηγμένος στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Επομένως, πρέπει να είμαστε ανεξάρτητοι. Πρέπει να κάνουμε τα πράγματα με τον σωστό τρόπο για τους μετόχους μας αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι ο ελληνικός λαός, από την παραδοσιακή και μεγαλύτερη καθημερινή εφημερίδα και την αντίστοιχη κυριακάτικη εφημερίδα αλλά και από τον τηλεοπτικό σταθμό Mega, πρέπει να ακούει τώρα την αλήθεια. Και όταν δίνετε στο κοινό σας τα γεγονότα, και επίσης αν υπάρχει κάποιο σκάνδαλο, είστε εκεί για να ρίξετε φως και εάν η κυβέρνηση δεν το θέλει, είναι κάτι με το οποίο πρέπει να ζήσετε, να συνεχίσετε να κάνετε τη δουλειά σας χωρίς παρεμβολές. Και αυτό που έχουμε πει, εγώ ως ιδιοκτήτης και ο Διευθύνων Σύμβουλός μας, σε όλους τους υπαλλήλους μας, είναι ότι έχουν ένα πράγμα που κανείς δεν θα αγγίξει. Την ελευθερία του λόγου και την ελευθερία να γράφουν ό,τι θεωρούν σωστό. Τώρα, αν αυτό αρέσει ή δεν αρέσει στην κυβέρνηση, για εμάς είναι ένα εντελώς άσχετο ζήτημα. Ευχαριστώ πολύ»