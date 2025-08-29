newspaper
Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025
Χωράφια χωρίς νερό, αγρότες χωρίς σοδειά στη Λάρισα
29 Αυγούστου 2025

Χωράφια χωρίς νερό, αγρότες χωρίς σοδειά στη Λάρισα

Μηνυτήρια αναφορά από τέσσερις συνεταιρισμούς για την καταστροφή της φετινής παραγωγής στη Λάρισα

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
Vita.gr
Έρευνα: Πώς οι άλλοι άνθρωποι επηρεάζουν την υγεία μας

Έρευνα: Πώς οι άλλοι άνθρωποι επηρεάζουν την υγεία μας

Spotlight

Στο έλεος της αδιαφορίας και της κακοδιαχείρισης του αρδευόμενου νερού από τους αρμόδιους φορείς βρέθηκαν οι καλλιέργειες της πολύπαθης από τον Daniel Λάρισας, καθώς τα χωράφια έμειναν χωρίς νερό και τελικά οι αγρότες χωρίς… παραγωγή.

Η φετινή αρδευτική περίοδος στη Λάρισα σημαδεύτηκε από μια πρωτοφανή κρίση, η οποία ολοκληρώθηκε αφήνοντας πίσω της εικόνες εγκατάλειψης και απόγνωσης. Παρά τις έγκαιρες προειδοποιήσεις και τις προσαρμογές που έκαναν οι παραγωγοί, η διοχέτευση υδάτων από τη Λίμνη Πλαστήρα καθυστέρησε σημαντικά, προκαλώντας καταστροφές σε δυναμικές καλλιέργειες όπως βαμβάκι, βιομηχανική τομάτα, αραβόσιτος και μηδική.

Υπολογίζεται ότι τουλάχιστον 5.000 στρέμματα υπέστησαν ολοκληρωτική καταστροφή και άλλα 5.000 στρέμματα μερική, με άμεσο αντίκτυπο στα εισοδήματα χιλιάδων οικογενειών

Οι ευθύνες βαραίνουν, σύμφωνα με τους ίδιους, κυρίως την ελλιπή διαχείριση των υδάτινων πόρων από τους αρμόδιους φορείς. Η κατάσταση αυτή όμως, έφερε στο προσκήνιο κυρίως τα χρόνια προβλήματα στη διαχείρισή τους, οδηγώντας τέσσερις αγροτικούς συνεταιρισμούς της Λάρισας στην κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς κατά των αρμοδίων φορέων.

Στα πρόθυρα οικονομικής καταστροφής

Η εικόνα στην ύπαιθρο είναι ζοφερή. Υπολογίζεται ότι τουλάχιστον 5.000 στρέμματα υπέστησαν ολοκληρωτική καταστροφή και άλλα 5.000 στρέμματα μερική, με άμεσο αντίκτυπο στα εισοδήματα χιλιάδων οικογενειών.

Η Λάρισα βρέθηκε ήδη αντιμέτωπη με αλλεπάλληλες κρίσεις: τις πλημμύρες από την κακοκαιρία Daniel που άφησαν ακαλλιέργητες εκτάσεις, αλλά και την εξάπλωση της ευλογιάς που ξεκλήρισε την τοπική κτηνοτροφία. Την ίδια στιγμή, τα αρδευτικά έργα και έργα υποδομής έχουν μείνει στα χαρτιά.

«Οι αγρότες έχασαν τις καλλιέργειες τους. Η Λάρισα αναμένεται να ζήσει έναν δύσκολο χειμώνα», σημειώνει στον ΟΤ, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Θεσσαλών Τοματοπαραγωγών, Χρήστος Σουλιώτης.

Επισημαίνει δε, ότι παρά τις έγκαιρες συναντήσεις και τις αλλαγές καλλιεργειών (με στροφή στα όσπρια που απαιτούν λιγότερο νερό), το νερό από τη Λίμνη Πλαστήρα καθυστέρησε υπερβολικά να φτάσει στη Λάρισα. Από τα 80 εκατ. κυβικά που απελευθερώθηκαν, μόλις 1,5 εκατ. κυβικά έφτασαν έως τα μέσα Αυγούστου στα αντλιοστάσια του ΤΟΕΒ Πηνειού, ποσότητα που θεωρήθηκε μηδαμινή.

«Η συμφωνία προέβλεπε 10 εκατ. κυβικά για το νομό Λάρισας. Αν τα είχαμε, οι ζημιές θα ήταν σχεδόν μηδενικές»

Το χρονικό της καταστροφής

Στα τέλη του Μαρτίου, όπως εξιστορεί στον ΟΤ ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού, ενημερώθηκαν σε σύσκεψη που έγινε στην Περιφέρεια, ότι το νερό στη Λίμνη Πλαστήρα είναι ελλειμματικό.

«Μετά απ’ αυτό προχωρήσαμε σε αλλαγή των καλλιεργειών, δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα στα όσπρια, τα οποία απαιτούν λιγότερο νερό, ενώ η καλλιεργητική τους φροντίδα ολοκληρώνεται στα μέσα Ιουλίου. Δηλαδή στραφήκαμε στα όσπρια για να αποσυμφορήσουμε την κατάσταση», λέει χαρακτηριστικά

Όμως οι ευνοϊκές συνθήκες που επικράτησαν την άνοιξη, δεν απαίτησαν τη χρήση νερού από τη λίμνη Πλαστήρα. «Στις αρχές Ιουλίου ζητήσαμε από τους αρμόδιους του ΟΔΥΘ να «στείλει» νερό για τις πρώτες αρδευτικές ανάγκες. Δυστυχώς όμως υπήρξε τεράστια καθυστέρηση, και όταν αυτό έφτασε μετά από 15 ημέρες, ήταν αργά και οι πρώτες ζημιές είχαν ήδη γίνει».

Μέχρι τις 15 Αυγούστου όπως καταγγέλλει στον ΟΤ ο κ. Σουλιώτης, «μόλις 1,5 εκατ. κυβικά νερό έφτασε στο αντλιοστάσιο του ΤΟΕΒ Πηνειού  το οποίο ήταν από τη φυσική ροή του ποταμού, από τον βιολογικό καθορισμό και ότι μπορούσε να ξεφύγει από τα φράγματα τα οποία είχε ο γειτονικός νομός».

«Η συμφωνία προέβλεπε 10 εκατ. κυβικά για το νομό Λάρισας. Αν τα είχαμε, οι ζημιές θα ήταν σχεδόν μηδενικές», τονίζει χαρακτηριστικά στον ΟΤ. Ο ίδιος καταγγέλλει καθυστερήσεις, αδιαφορία και παρεμβάσεις που εμπόδισαν τη ροή του νερού, αφήνοντας αναπάντητα ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο διοχετεύτηκαν οι ποσότητες.

Tέσσερις αγροτικοί συνεταιρισμοί της Λάρισας κατέθεσαν μηνυτήρια αναφορά στον Εισαγγελέα, ζητώντας να διερευνηθεί αν υπήρξαν παραλείψεις, σκοπιμότητες ή απλή αμέλεια στη διαχείριση του νερού, καθώς και να αποδοθούν ευθύνες σε όσους αδιαφόρησαν για τις προειδοποιήσεις τους

Μηνυτήρια αναφορά και αναζήτηση ευθυνών

Σε ένδειξη αγανάκτησης, τέσσερις αγροτικοί συνεταιρισμοί της Λάρισας —ο Συνεταιρισμός Θεσσαλών Τοματοπαραγωγών, η «Νέα Ένωση» Λαρισαίων Αγροτών, ο Συνεταιρισμός Πλατυκάμπου και ο Συνεταιρισμός Αγροτών Θεσσαλίας— κατέθεσαν στις 27 Αυγούστου 2025 μηνυτήρια αναφορά στον Εισαγγελέα, ζητώντας να διερευνηθεί αν υπήρξαν παραλείψεις, σκοπιμότητες ή απλή αμέλεια στη διαχείριση του νερού, καθώς και να αποδοθούν ευθύνες σε όσους αδιαφόρησαν για τις προειδοποιήσεις τους.

«Επειδή το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, εμείς απευθυνθήκαμε στον εισαγγελέα Λαρίσης  ώστε να διερευνήσει τι ακριβώς έγινε και ενώ το νερό «έφυγε» από τη λίμνη Πλαστήρα, οι καλλιέργειες στη Λάρισα δεν μπόρεσαν να αρδευτούν», λέει χαρακτηριστικά στον ΟΤ ο κ. Σουλιώτης.

Έτσι, οι τέσσερις Συνεταιρισμοί της Λάρισας, «εκπροσωπώντας τα χιλιάδες μέλη των Συνεταιρισμών μας, απαιτούμε από την πολιτεία την αποκατάσταση των ζημιών μας τόσο με οικονομικά μέτρα στήριξης των καταστραμμένων, όσο και με την ολοκλήρωση των μεγάλων αρδευτικών έργων της Θεσσαλίας, όπως του Αχελώου, Μουζακίου, Σκοπιάς κ.α.), που συνεχώς εξαγγέλλονται, αλλά δεν βλέπουμε να υλοποιούνται».

«Θεωρούμε ότι η ορθολογική διαχείριση του πόρου και η αποφυγή καταστροφών σε δυναμικές καλλιέργειες αποτελεί εχέγγυο για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, που αποτελεί πυλώνα της οικονομίας μας, όσο και εθνική στρατηγική», επισημαίνουν σε κοινή τους δήλωση.

Πηγή: OT

Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025
