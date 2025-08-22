Ο Πανσερραϊκός εξασφάλισε εισιτήρια για την «OPAP Arena»
Ο Πανσερραϊκός θα γίνει η πρώτη ομάδα που θα έχει φιλάθλους στην «OPAP Arena» σε αγώνα πρωταθλήματος.
Ο Πανσερραϊκός θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια την Κυριακή (24/8), για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Η ομάδα των Σερρών, όμως, δεν θα βρίσκεται μόνη της στην Αθήνα.
Όπως έγινε γνωστό, τα «λιοντάρια» εξασφάλισαν εισιτήρια για τους οπαδούς τους στην «OPAP Arena», κάτι που αποτελεί ιστορική απόφαση, καθώς θα είναι η πρώτη ομάδα που οι φίλοι της θα φιλοξενηθούν από την «Ένωση» σε αγώνα πρωταθλήματος, καθώς μέχρι πρότινος φιλοξενούνταν αντίπαλοι οπαδοί μόνο σε ευρωπαϊκά παιχνίδια.
Οι φίλοι του Πανσερραϊκού θα φιλοξενηθούν στη θύρα 48, και τα εισιτήρια θα κοστίζουν 25 ευρώ.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός σας ενημερώνει πως ενόψει του αγώνα ΑΕΚ-Πανσερραϊκός που θα διεξαχθεί την Κυριακή 24/08/2025 και ώρα 20:15 στο γήπεδο “Opap Arena”, οι φίλαθλοι της ομάδας μας θα φιλοξενηθούν στην θύρα 48 και το κόστος του εισιτηρίου είναι 25 ευρώ.
Μπορείτε να προμηθευτείτε το εισιτήριο σας από το παρακάτω link μέσω της ticketmaster:
https://www.ticketmaster.gr/retail/aek-panserraikos_sgpl_2142089.html#
Για την είσοδο στο γήπεδο ισχύουν τα προβλεπόμενα και είναι απαραίτητη η χρήση του gov.gr wallet.
Με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η οργανωμένη μετακίνηση των φιλάθλων του Πανσερραϊκού και η είσοδο τους στο γήπεδο θα πρέπει να γίνει μεμονωμένα».
