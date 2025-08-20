Καταγγελία για παράνομες κατασκευές σε παραλία στη Χαλκιδική οδήγησε σε μεγάλη επιχείρηση απομάκρυνσής τους το πρωί της Τετάρτης, με συνεργεία του Δήμου Σιθωνίας να ξηλώνουν ομπρέλες και άλλο εξοπλισμό.

Το κάμπινγκ βρίσκεται στην περιοχή Καλαμίτσι στην Χαλκιδική, για τις ανάγκες του οποίου είχαν στηθεί μόνιμες κατασκευές και ομπρέλες στην παραλία.

Στο γνωστό κάμπινγκ στη Χαλκιδική είχαν στηθεί μόνιμες ομπρέλες και άλλες κατασκευές

Σύμφωνα με το typosthes.gr, τα συνεργεία του δήμου έσπευσαν στην περιοχή και απομάκρυναν ομπρέλες και λοιπό εξοπλισμό. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από καταγγελία τουρίστριας η οποία διέμενε στο κάμπινγκ.

Η γυναίκα έκανε την καταγγελία μέσω βίντεο το οποίο ανέβασε στα social media.

Χαλκιδική: Επιχείρηση απομάκρυνσης ομπρελών στον Δήμο Πολυγύρου

Αντίστοιχη επιχείρηση απομάκρυνσης μόνιμων κατασκευών πραγματοποιήθηκε και σε παραλία του δήμου Πολυγύρου, στη Χαλκιδική. Όπως δήλωσε ο αντιδήμαρχος Θανάσης Τσίγκας μιλώντας στην ΕΡΤ, ορισμένοι εξοπλισμοί φαίνεται να είναι μισθωμένοι μαζί με το αντίστοιχο Airbnb.

«Πέρυσι προσπαθήσαμε να ξεκινήσουμε τον καθαρισμό των αιγιαλών από παράνομα τοποθετημένες μόνιμα ομπρέλες και εξοπλισμό στις παραλίες του Δήμου Πολυγύρου. Εκεί που κάναμε επεμβάσεις, όμως κάποιοι δήλωναν ότι ο εξοπλισμός αυτός ήταν μισθωμένος μαζί με το Airbnb και ότι το είχαν στο συμφωνητικό που είχαν υπογράψει και ζητούσαν να τους επιστραφεί ο εξοπλισμός».

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι ο δήμος τούς ενημέρωσε ότι αυτό δεν μπορούσε να γίνει «γιατί ο εξοπλισμός που υπάρχει παράνομα πάνω στον αιγιαλό θεωρείται απόρριμμα και πρέπει να πετιέται».

Υπενθυμίζεται ότι οι καταγγελίες για παρανομίες στις παραλίες αυξάνονται καθημερινώς. Συγκεκριμένα, μέσω του MyCoast, έχουν γίνει περισσότερες από 11.500 καταγγελίες – ανώνυμες και επώνυμες – από τα μέσα Μαρτίου που η εφαρμογή τέθηκε σε λειτουργία.

Στο σύνολο των εν λόγω καταγγελιών που έχουν γίνει σε όλη τη χώρα, η Χαλκιδική βρίσκεται στην κορυφή με 2.443 καταγγελίες και η Ανατολική Αττική με 1.048.

Οι καταγγέλλοντες αναφέρουν μεταξύ άλλων παράνομη κατάληψη της παραλίας από ξαπλώστρες, απουσία ναυαγοσώστη, αλλά και έλλειψη υποδομών πρόσβασης στις παραλίες για ΑμεΑ.