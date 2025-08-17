Κοινωνία Ώρα MEGA: Από αυτή τη Δευτέρα με τη Βελίκα Καραβάλτσιου και τον Βασίλη Τσεκούρα
Η «Κοινωνία Ώρα MEGA» ολοκληρώνει τον καλοκαιρινό κύκλο του με τη Βελίκα Καραβάλτσιου και τον Βασίλη Τσεκούρα στην παρουσίαση.
Κάθε πρωί, από τις 06:00, η «Κοινωνία Ώρα MEGA» προσφέρει έγκυρη και εμπεριστατωμένη ενημέρωση για τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας. Το επιτυχημένο ενημερωτικό magazino του MEGA, ολοκληρώνει τον καλοκαιρινό κύκλο του με τη Βελίκα Καραβάλτσιου και τον Βασίλη Τσεκούρα στην παρουσίαση.
Από τις 18 Αυγούστου, οι δύο δημοσιογράφοι, με τη γνώση και την εμπειρία τους, θα καλύπτουν την επικαιρότητα με τη δική τους προσέγγιση, εστιάζοντας πάντα στην ανάλυση των κρίσιμων θεμάτων με σαφήνεια και βάθος.
Η «Κοινωνία Ώρα MEGA» είναι ο απόλυτος «προορισμός» για όσους θέλουν να ξεκινούν την ημέρα τους ενημερωμένοι και με καλή διάθεση.
