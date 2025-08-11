Κρήτη: Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση το βρέφος που έπεσε από μπαλκόνι
Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση το 13 μηνών παιδάκι που βρέθηκε στο κενό από το μπαλκόνι.
Συνεχίζει να δίνει τη δική του μάχη, μετά το σοβαρότατο ατύχημα που είχε πριν από μερικές ημέρες, το βρέφος που βρέθηκε στο κενό από μπαλκόνι του σπιτιού του στο Γεράνι του Δήμου Πλατανιά.
Σύμφωνα με το cretalive.gr, το παιδάκι εξακολουθεί να νοσηλεύεται στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, σε κρίσιμη, αλλά σταθερή κατάσταση.
«Ευελπιστώ ότι θα μπορέσει να το ξεπεράσει» τόνισε σε δηλώσεις του ο διοικητής του ΠΑΓΝΗ κ. Γιώργος Χαλκιαδάκης.
Το περιστατικό σημειώθηκε όταν το βρέφος διέφυγε της προσοχής της 17χρονης μητέρας του με αποτέλεσμα να πέσει από μπαλκόνι σπιτιού.
Το παιδί μεταφέρθηκε σε κωματώδη κατάσταση στα επείγοντα του Νοσοκομείου Χανίων, ωστόσο, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), λόγω της σοβαρότητας των τραυματισμών του.
