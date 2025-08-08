Αυτή είναι η τρίτη εμφάνιση της Ρεάλ Μαδρίτης (pic)

Η Ρεάλ Μαδρίτης παρουσίασε τη νέα τρίτη εμφάνιση, όπου θα φορούν οι παίκτες της ομάδας την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Η Adidas επέλεξε να ντύσει τους «μερένγκες» σε μπλε απόχρωση, με λευκές λεπτομέρειες στον γιακά και τα μανίκια της φανέλας. Πρωταγωνιστές της φωτογράφισης ήταν μεταξύ άλλων οι «αστέρες» της Ρεάλ, με τους Μπέλιγχαμ, Εμπαπέ και Βινίσιους σε ρόλο μοντέλων.

Δείτε την εμφάνιση της Ρεάλ Μαδρίτης:

Γερό πριμ στους παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης για την… εξοντωτική σεζόν

Μετά από μια… Μαραθώνια αγωνιστική περίοδο, οι παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης είναι σχεδόν εξαντλημένοι. Από τον πρώτο τους αγώνα στο Super Cup της UEFA στις 14 Αυγούστου 2024, εναντίον της Αταλάντα (2-0) μέχρι την «βαριά» ήττα τους από την Παρί Σεν Ζερμέν με 4-0 στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, οι παίκτες του Τσάμπι Αλόνσο έπαιξαν σε τουλάχιστον 68 επίσημους αγώνες.

Πρόκειται για μια έντονη σωματική καταπόνηση, που άφησε το… στίγμα της στα αποδυτήρια της Μαδρίτης. Και στο πλαίσιο αναγνώρισης αυτής της προσπάθειας, ο σύλλογος της Μαδρίτης απένειμε στους παίκτες ένα εξαιρετικό μπόνους κατά την διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων.

Κάθε ποδοσφαιριστής έλαβε 50.000 ευρώ για την φάση των ομίλων, 80.000 ευρώ για την «φάση των 16» και 150.000 ευρώ για τον ημιτελικό, δηλαδή συνολικά 280.000 ευρώ έκαστος. Αυτή η σημαντική οικονομική χειρονομία, δεν υποκαθιστά την ξεκούραση, αλλά υπογραμμίζει την δέσμευση του συλλόγου στους παίκτες του.