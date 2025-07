ΗΠΑ: Πρόβλημα στο σύστημα προσγείωσης προκαλεί φωτιά σε αεροσκάφος [βίντεο]

Το Σάββατο το απόγευμα, αξιωματούχοι της Πολιτικής Αεροπορίας επιβεβαίωσαν ότι σε αεροπλάνο στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντένβερ, οι επιβάτες υποχρεώθηκαν να εκκενώσουν εξαιτίας συμβάντος με το σύστημα προσγείωσης του αεροσκάφους κατά την απογείωση, όπως μετέφερε το CBS. Η προβληματική προσγείωση οδήγησε σε πυρκαγιά στο επίμαχο σημείο του αεροσκάφους.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Ντένβερ ανέφερε ότι το πρόβλημα προέκυψε στο αεροσκάφος της American Airlines με αριθμό πτήσης AA3023 από το Ντένβερ προς το Μαϊάμι.

Οι αρχές ανέφεραν ότι και οι 173 επιβάτες και τα έξι μέλη του πληρώματος του Boeing 737 MAX 8 απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το αεροσκάφος από τις εικονιζόμενες τσουλήθρες που άνοιξαν χωρίς προβλήματα.

Πέντε άτομα εξετάστηκαν επί τόπου, αλλά δεν μεταφέρθηκαν για περαιτέρω περίθαλψη, όπως επιβεβαίωσε το αεροδρόμιο. Ωστόσο, ένα άτομο που εξετάστηκε στην πύλη μεταφέρθηκε για ιατρική περίθαλψη για ένα ελαφρύ τραυματισμό, σύμφωνα με τις πληροφορίες.

BREAKING – An American Airlines plane at Denver International Airport was rapidly evacuated after one of its wheels caught fire and passengers and crew fled the aircraft via emergency slide. pic.twitter.com/JoMX2oUypE

Η FAA ανέφερε ότι «πιθανό περιστατικό με το σύστημα προσγείωσης» συνέβη κατά την απογείωση από τον διάδρομο 34L γύρω στις 14:45. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επιβάτες μεταφέρθηκαν στον τερματικό σταθμό με λεωφορείο, ενώ η FAA διερευνά ενεργά το περιστατικό.

Η American Airlines επιβεβαίωσε αργότερα ότι «το αεροσκάφος αντιμετώπισε πρόβλημα συντήρησης με ένα ελαστικό» και έχει τεθεί εκτός λειτουργίας για να επιθεωρηθεί από την ομάδα συντήρησης της εταιρείας. Αργότερα το Σάββατο το βράδυ, η πυροσβεστική υπηρεσία δήλωσε ότι είχε σβήσει μια πυρκαγιά μετά την επέμβασή της στο αεροσκάφος.

Βέβαια τα πίσω αριστερά λάστιχα ίσως να μην κλείδωσαν και να λύγισαν ή να υπέστησαν ζημιές κατά την προσγείωση καθώς είναι εμφανές στο κάτω βίντεο πως υπάρχει κλίση και ο δεξιός κινητήρας ακουμπά στο έδαφος.

Οι επιβάτες που επηρεάστηκαν θα αναχωρήσουν για το Μαϊάμι με αεροσκάφος αντικατάστασης αργότερα σήμερα, ανακοίνωσε η αεροπορική εταιρεία.

Το FlightAware δείχνει ότι 87 πτήσεις στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντένβερ έχουν καθυστερήσει από τις 2 μ.μ. Το αεροδρόμιο ανακοίνωσε ότι από τις 2 μ.μ. έως λίγο μετά τις 3 μ.μ. είχε επιβληθεί απαγόρευση απογείωσης για όλες τις πτήσεις που δεν είχαν ακόμη αναχωρήσει από τα αεροδρόμια αναχώρησης. Από τότε, οι λειτουργίες του αεροδρομίου έχουν επανέλθει στο φυσιολογικό.

Ένα ξεχωριστό περιστατικό που αφορούσε αεροσκάφος της American Airlines συνέβη στο αεροδρόμιο τον Μάρτιο, όταν ένα αεροπλάνο αντιμετώπισε «πρόβλημα με τον κινητήρα» και εκτρέπεται στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντένβερ.

Κάτι συμβαίνει λοιπόν φέτος με τα αεροπλάνα της American Airlines στο Ντένβερ.

BREAKING: An American Airlines plane carrying 178 people appeared to catch fire on the tarmac after making an emergency landing at Denver International Airport Thursday evening, forcing passengers to evacuate by climbing out onto the wing of the plane. https://t.co/gWlirSyILE pic.twitter.com/AOSU1iB24H

— CBS News (@CBSNews) March 14, 2025