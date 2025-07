Ταϊλανδοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι έχουν σημειωθεί συγκρούσεις σε 12 σημεία κατά μήκος των αμφισβητούμενων συνόρων με την Καμπότζη, ενώ ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης, Πλούμθαμ Γουετσαγιατσάι δήλωσε ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να «οδηγήσει σε πόλεμο».

Την ίδια ώρα, το ταϊλανδικό υπουργείο Εξωτερικών λέει ότι είναι ενάντια στην διαμεσολάβηση από τρίτους για την επίλυση της σύγκρουσης.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Χωρών Νοτιοανατολικής Ασίας, πρωθυπουργός της Μαλαισίας Ανουάρ Ιμπραχίμ, είχε προηγουμένως προσφερθεί να διευκολύνει τις συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών.

Ο εκπρόσωπος του ταϊλανδέζικου υπουργείου, Νικονρντέτζ Μπαλάνκουρα, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι η κατάσταση πρέπει να επιλυθεί με διμερή μέσα, προσθέτοντας ότι η Πνομ Πενχ πρέπει να σταματήσει τις επιθετικές της κινήσεις.

«Δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε ακόμη τη μεσολάβηση τρίτης χώρας», δήλωσε ο Νικονρντέτζ.

