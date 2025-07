Η Παλαιστινιακή Αρχή ανακοίνωσε σήμερα ότι ένας Παλαιστίνιος σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά στο βόρειο τμήμα στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπου ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι στη διάρκεια επιχείρησης «εξουδετέρωσε» έναν άνδρα που μαχαίρωσε και τραυμάτισε έναν στρατιώτη.

«Ο Άχμαντ Άλι αλ Άμουρ (55 ετών) σκοτώθηκε από τις δυνάμεις κατοχής στην πόλη της Ρουμανάχ (περίπου δέκα χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης Τζενίν) σήμερα το πρωί», ανακοίνωσε το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

«Στη διάρκεια (στρατιωτικών) επιχειρήσεων στην περιοχή της Ρουμανάχ ένας τρομοκράτης μαχαίρωσε έναν (Ισραηλινό) στρατιώτη και τον τραυμάτισε ελαφρά», επεσήμανε ο ισραηλινός στρατός, ενώ πρόσθεσε ότι ο δράστης «εξουδετερώθηκε».

Η Χαμάς με ανακοίνωσή της επιβεβαίωσε το όνομα του επιτιθέμενου και την ηλικία του και τόνισε ότι: «Καθώς θρηνούμε τον δράστη της επίθεσης, επιβεβαιώνουμε ότι αυτή η επίθεση στέλνει ένα μήνυμα ότι όλες οι προσπάθειες της κατοχής να σβήσει τις φλόγες της αντίστασης στη Δυτική Όχθη θα αποτύχουν».

Δείτε σχετική ανάρτηση του Al Mayadeen:

#Palestinians from the #WestBank continue to suffer under the Israeli occupation, as it kills one man arbitrarily amid widespread arrests and raids. https://t.co/QjUqKZiF3f

— Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) July 10, 2025