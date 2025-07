Συμφώνησαν με τον Έιτον οι Λέικερς (pic)

Σε μια πολύ σημαντική κίνηση για να ενισχύσουν τη ρακέτα τους προχώρησαν οι Λος Άντζελες Λέικερς που συμφώνησαν με τον Ντεάντρε Έιτον.

Οι Καλιφορνέζοι αναζητούσαν από πέρσι τον χειμώνα ένα ψηλό και εν τέλει κατέληξαν στον σέντερ από τις Μπαχάμες ο οποίος έμεινε ελεύθερος πριν λίγες μέρες από τους Πόρτλαντ Μπλέιζερς.

Ayton will sign a two-year deal with the Lakers, with a player option, sources tell ESPN. https://t.co/HAfqRiyRSL

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 2, 2025