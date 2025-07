Αυτά είναι τα deal των Μιλγουόκι Μπακς στην free agency – Ποιοι έμειναν και ποιοι έφυγαν (pics)

Έντονες ήταν οι πρώτες ώρες της free agency του ΝΒΑ για τους Μιλγουόκι Μπακς, οι οποίοι είχαν ορισμένες υποθέσεις να διευθετήσουν, κυρίως με παίκτες που ήταν στο ρόστερ τους και είτε έπρεπε να κρατήσουν, είτε να δουν να αποχωρούν.

Στη δεύτερη κατηγορία ανήκει πλέον ο Μπρουκ Λόπεζ, ο οποίος ύστερα από επτά χρόνια (2018-25) στο Ουισκόνσιν αποφάσισε να αποχωρήσει από την ομάδα στα 37 του έτη και να συμφωνήσει με τους Λος Άντζελες Κλιπερς, υπογράφοντας για δύο σεζόν σε ένα deal που φτάνει τα 18 εκατ. δολάρια.

Free agent center Brook Lopez has agreed to a two-year, $18 million deal with the Los Angeles Clippers, sources tell ESPN. Clippers and Lopez’s agents at Wasserman negotiate a new deal for the 2021 Bucks champion to exit Milwaukee and land in Los Angeles. pic.twitter.com/vmxiXtoGqu — Shams Charania (@ShamsCharania) June 30, 2025

Από εκεί και πέρα, η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο κράτησε τρεις σημαντικούς παίκτες για το ροτέισον της που έπαιξαν κομβικό ρόλο την περσινή αγωνιστική περίοδο. Αυτοί είναι οι Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ, Τορίν Πρινς και Γκάρι Τρεντ Τζούνιορ.

Τα deal που έκλεισαν οι Μπακς

Ο πρώτος ήταν εκείνος που έκανε την αρχή, απορρίπτοντας πρώτα την οψιόν που είχε για φέτος και υπογράφοντας για δύο χρόνια με τα «ελάφια» όπου θα λάβει συνολικά 11 εκατ. δολάρια. Ο Πόρτερ είχε καλή παρουσία πέρσι και μπόρεσε να ταιριάξει άμεσα με την ομάδα.

Free agent guard Kevin Porter Jr. has agreed to a two-year, $11 million deal to return to the Milwaukee Bucks, with a player option in 2026-27, sources tell ESPN. The Bucks prioritized bringing back Porter and finalized a deal tonight with his agent Sam Permut of Roc Nation. pic.twitter.com/ysAtgtitzu — Shams Charania (@ShamsCharania) June 30, 2025

Στη συνέχεια ο Πρινς ακολούθησε τον δρόμο του Πόρτερ υπογράφοντας κι εκείνος για δύο σεζόν, σε ένα deal συνολικής αξίας 7.1 εκατομμυρίων δολαρίων. Με τον Σαμς Σαράνια να αναφέρει πως η δεύτερη χρονιά θα βρίσκεται στην ευχέρεια του παίκτη με την αντίστοιχη οψιόν.

Free agent forward Taurean Prince has agreed to a two-year, $7.1 million deal to return to the Milwaukee Bucks, sources tell ESPN. pic.twitter.com/vdQii6cQQq — Shams Charania (@ShamsCharania) July 1, 2025

Τέλος, ο Τρεντ Τζούνιορ πήρε επίσης νέο διετές συμβόλαιο, με τον έμπειρο σουτέρ να λαμβάνει συνολικά 7.5 εκατομμύρια δολάρια. Όπως στην περίπτωση του Πρινς, έτσι κι εδώ, ο Τρεντ έχει τη δυνατότητα να επιλέξει αν θα συνεχίσει και τον δεύτερο χρόνο του συμβολαίου του.

Free agent sharpshooter Gary Trent Jr. has agreed to a two-year, $7.5 million deal to return to the Milwaukee Bucks, plus a player option, sources tell ESPN. Bucks made strong efforts to retain Trent and negotiated deal with Klutch Sports CEO Rich Paul and agent Lucas Newton. pic.twitter.com/SqIfamxfpW — Shams Charania (@ShamsCharania) July 1, 2025

Αξίζει να σημειωθεί πως κάτοικοι Μιλγουόκι θα παραμείνουν ο Μπόμπι Πόρτις και ο Πατ Κόνατον. Ο πρώτος συμφώνησε για νέο τριετές συμβόλαιο, ενώ ο δεύτερος ενεργοποίησε την οψιόν που υπήρχε στο συμβόλαιό του.