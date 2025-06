Η ατάκα του ατζέντη του ΛεΜπρόν που έβαλε… φωτιά για το μέλλον του (pic)

Με την εκκίνηση της free agency του ΝΒΑ να βρίσκεται προ των πυλών, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς αποφάσισε να ενεργοποιήσει την οψιόν που είχε διαθέσιμη για τη νέα αγωνιστική περίοδο ύψους 52.627.153 δολαρίων.

Ωστόσο, μια δήλωση του ατζέντη του, Ριτς Πολ, άναψε… φωτιές όσον αφορά την παραμονή του στους Λος Άντζελες Λέικερς, αφού τόνισε πως «θέλουμε να δούμε τι είναι καλύτερο για την καριέρα του».

Breaking: LeBron James is opting into his $52.6 million player option for the 2025-26 season with the Los Angeles Lakers, Klutch Sports CEO Rich Paul told @ShamsCharania.

Paul says «[LeBron] knows the Lakers are building for the future … but he values a realistic chance of… pic.twitter.com/prg7TQfd4Q

— ESPN (@espn) June 29, 2025