«Συμφωνία του ΠΑΟΚ με τον Κένι, τις επόμενες μέρες περνά ιατρικά»

Την πρώτη του μεταγραφή για τη φετινή σεζόν ολοκληρώνει ο ΠΑΟΚ, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, με τον Ιταλό δημοσιογράφο να αποκαλύπτει πως ο Τζόντζο Κένι είπε το «ναι» στον Δικέφαλο.

Συγκεκριμένα, ο Ρομάνο εκτός από το deal των δύο πλευρών, αποκάλυψε επίσης πως ο Άγγλος μπακ απέρριψε προτάσεις από Κολωνία, Βέρντερ Βρέμης και Σέφιλντ Γιουνάιτεντ.

Ο 28χρονος Άγγλος μπακ προέρχεται από μια… γεμάτη σεζόν στη Zweite Liga (δεύτερη Γερμανίας), όπου με την Χέρτα Βερολίνου είχε 32 συμμετοχές, με 8 ασίστ και 1 γκολ. Στο παρελθόν έχει φορέσει τις φανέλες των Σέλτικ, Σάλκε, Όξφορντ και Έβερτον, της οποίας είναι προϊόν των Ακαδημιών.

⚪⚫🇬🇷 Jonjoe Kenny says yes to PAOK, deal done and here we go. 🤝

Agreement between club and player in the last hours. Medical check and signing in the next few days.

Jonjoe Kenny will play in Europe next season after rejecting Köln, Werder Bremen, Sheffield United. pic.twitter.com/YROgPCwSNP

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 17, 2025