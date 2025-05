Νεκροί είναι και οι έξι άνθρωποι που επέβαιναν στο ιδιωτικό αεροσκάφος που συνετρίβη την Πέμπτη σε κατοικημένη περιοχή του Σαν Ντιέγκο, συμπεριλαμβανομένου του πιλότου, σύμφωνα με την ανακοίνωση των αμερικανικών Αρχών.

Το εν λόγω αεροπλάνο, ένα Cessna 550 Citation, ανήκε σύμφωνα με τα ομοσπονδιακά νηολόγια αεροσκαφών στον μουσικό ατζέντη Ντέιβ Σαπίρο ο οποίος επέβαινε σε αυτό και έχασε τη ζωή του.

Το αεροσκάφος προσέκρουσε σε γραμμή ηλεκτροδότησης προτού συντριβεί στη συνοικία της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Καλιφόρνιας στις 03:47 τοπική ώρα (13:47 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με την αμερικανική αρχή για την ασφάλεια των μεταφορών NTSB.

«Ο πιλότος και οι επιβάτες τραυματίσθηκαν θανάσιμα», δήλωσε ο ερευνητής της NTSB Νταν Μπέικερ σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε χθες, Παρασκευή. Πρόσθεσε πως κανένας δεν τραυματίσθηκε σοβαρά στο έδαφος.

Το γραφείο του ιατροδικαστή της κομητείας του Σαν Ντιέγκο ανακοίνωσε τα ονόματα τριών από τα θύματα. Είναι ο 42χρονος μουσικός ατζέντης Ντέιβ Σαπίρο, 42 ετών, η 25χρονη Έμα Χιούκ και η 36χρονη Σελίνα Κένιον.

A private jet carrying a music talent agent and five others hit a power line in foggy weather early Thursday and crashed into a San Diego neighbourhood, slamming into a home and killing multiple people on the flight. (Visuals courtesy : X) #SanDiego #PlaneCrash pic.twitter.com/ebQ7NoJ7uD

Ο Σαπίρο ήταν συνιδρυτής της εταιρείας Sound Talent Group που έχει εκπροσωπήσει καλλιτέχνες της μουσικής βιομηχανίας, όπως οι Sum 41 και η Βανέσα Κάρλτον.

«Είμαστε συντετριμμένοι από την απώλεια του συνδιδρυτή μας, συναδέλφων και φίλων. Οι σκέψεις μας πηγαίνουν στις οικογένειές τους και σε όλους αυτούς που επλήγησαν», αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρείας.

At least three out of six people on board a small plane were killed when it crashed into a San Diego military housing neighborhood on Thursday. Minutes before the crash, the pilot expressed concerns about the foggy weather to air traffic controllers. pic.twitter.com/dFEfKq6P80

— CBS Evening News (@CBSEveningNews) May 22, 2025