Υπάρχει μυστικό για να αποφύγουμε τους τραυματισμούς στο τρέξιμο;

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, έως και το 80% των δρομέων μεγάλων αποστάσεων και το 44% των δρομέων μικρών αποστάσεων αντιμετωπίζουν τουλάχιστον έναν τραυματισμό. Πρόσφατη μελέτη όμως, αποκαλύπτει ότι αυτά που τρώτε μπορεί να αποτρέψουν κλασικούς τραυματισμούς που σχετίζονται με το τρέξιμο, όπως διαστρέμματα.

Για τη μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Journal of Science and Medicine in Sport, οι ερευνητές μελέτησαν περισσότερες από δώδεκα προηγούμενες έρευνες, συμπεριλαμβάνοντας δεδομένα για σχεδόν 6.000 δρομείς. Ανακάλυψαν ότι τα λιπαρά, οι θερμίδες και οι φυτικές ίνες που καταναλώνονται μπορεί να παίζουν ρόλο στον κίνδυνο τραυματισμού.

«Οι τραυματισμοί που σχετίζονται με το τρέξιμο είναι συνηθισμένοι», αναφέρουν οι ερευνητές. «Ενώ ένας τραυματισμός που έχει προηγηθεί αποτελεί τον ισχυρότερο παράγοντα κινδύνου, η αιτία των τραυματισμών από τρέξιμο είναι πιθανότατα πολυπαραγοντική» συμπληρώνουν.

«Η μελέτη υποδηλώνει ότι ο τρόπος με τον οποίο οι αθλητές τροφοδοτούνται με καύσιμα έχει σημασία» συνεχίζουν και ότι «η διατροφή θα πρέπει να θεωρείται βασικό μέρος της πρόληψης των τραυματισμών για τους δρομείς».

Η διατροφή μπορεί να παίζει ρόλο (και) στον κίνδυνο τραυματισμού στο τρέξιμο

Οι ερευνητές μελέτησαν συνολικά 15 μελέτες για τη νέα τους ανάλυση, η οποία αποκάλυψε διάφορα βασικά ευρήματα:

Οι γυναίκες δρομείς που είχαν υποστεί τραυματισμό κατανάλωναν 449 λιγότερες θερμίδες και 20 λιγότερα γραμμάρια λιπαρών καθημερινά συγκριτικά με εκείνες που δεν είχαν τραυματισμούς.

Για τις γυναίκες δρομείς, η κατανάλωση λιγότερων θερμίδων και λιγότερων λιπαρών συνδέθηκε με υψηλότερο κίνδυνο γενικών τραυματισμών και τραυματισμών των οστών.

Οι δρομείς με τραυματισμούς είχαν τρία λιγότερα γραμμάρια φυτικών ινών στη διατροφή τους ημερησίως σε σύγκριση με εκείνους που παρέμειναν χωρίς τραυματισμούς.

Παραδόξως, η κατανάλωση πρωτεϊνών, υδατανθράκων και ασβεστίου δεν φάνηκε να έχει καμία σχέση με τον κίνδυνο τραυματισμού.

Το πλεονέκτημα αυτής της μελέτης είναι ότι «μπόρεσε να συγκεντρώσει τα αποτελέσματα τόσων πολλών δεδομένων και να βγάλει συμπεράσματα», αναφέρουν οι ερευνητές.

«Μας επιτρέπει να κατανοήσουμε τα δεδομένα με έναν νέο τρόπο και ελπίζουμε να κάνουμε αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο εκπαιδεύουμε τους αθλητές να προπονούνται και να αποφεύγουν τους τραυματισμούς» επισημαίνουν.

«Η μελέτη αυτή μας βοηθά να καλύψουμε ένα σημαντικό κενό, εντοπίζοντας διατροφικά πρότυπα που μπορεί ενδεχομένως να συνδέονται με τον κίνδυνο τραυματισμού και τονίζοντας τον ρόλο της επαρκούς διατροφής στην πρόληψη των τραυματισμών, την υγεία των δρομέων και αναδεικνύοντας μελλοντικές ερευνητικές ανάγκες».

Ωστόσο, απαιτούνται περισσότερες μακροχρόνιες μελέτες για την αξιολόγηση της διατροφής ως προς τον κίνδυνο τραυματισμού, καταλήγουν.

* Πηγή: Vita