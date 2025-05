Η Κέιτι Λεντέκι κατέρριψε το δικό της παγκόσμιο ρεκόρ στα 800 μέτρα ελεύθερο

Η Αμερικανίδα Κέιτι Λεντέκι κατέρριψε το δικό της παγκόσμιο ρεκόρ στα 800 μέτρα ελεύθερο, σημειώνοντας χρόνο 8 λεπτά και 4,12 δευτερόλεπτα στον αγώνα Tyr Pro Series στο Φορτ Λόντερντεϊλ της Φλόριντα, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 8:04,79 που είχε σημειώσει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο το 2016.

Η Λεντέκι έκανε έναν εξαιρετικό αγώνα και με μία δυνατή αντεπίθεση στο τέλος κατάφερε να ξεπεράσει οριακά το παγκόσμιο ρεκόρ.

Το ρεκόρ αυτό ολοκλήρωσε μια εξαιρετική σειρά επιδόσεων για την Λεντέκι, η οποία σημείωσε τον δεύτερο ταχύτερο χρόνο της στα 400 μέτρα ελεύθερο την Παρασκευή – τον καλύτερο χρόνο της σε εννέα χρόνια – και τον δεύτερο ταχύτερο χρόνο στην ιστορία στα 1500 μέτρα ελεύθερο την Πέμπτη.

