Ανεξάρτητη οργάνωση η οποία καταγράφει τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Σουδάν κατηγόρησε χθες Τρίτη τις ένοπλες δυνάμεις πως διεξήγαγαν πλήγμα εναντίον αγοράς σε πόλη που βρίσκεται υπό τον έλεγχο των αντιπάλων τους παραστρατιωτικών.

Εάν η καταγγελία επαληθευτεί ίσως να πρόκειται για το πιο πολύνεκρο πλήγμα από την αρχή του πολέμου που ξέσπασε μεταξύ του στρατού και παραστρατιωτικών ομάδων το 2023.

Ο ΟΗΕ από τη μεριά του δήλωσε χθες «πολύ ανήσυχος» για τις «συνεχιζόμενες επιθέσεις εναντίον αμάχων» στο Σουδάν, μετά τον αεροπορικό βομβαρδισμό «με δεκάδες θύματα» στην Τόρα, στην πολιτεία του βόρειου Νταρφούρ, στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Η οργάνωση Emergency Lawyers, που ίδρυσαν εθελοντές δικηγόροι, έκανε λόγο για εκατοντάδες νεκρούς στην επίθεση, που εξαπολύθηκε τη Δευτέρα στην αγορά της Τόρα.

«Μετρήσαμε 270 πτώματα που κηδεύτηκαν και 380 τραυματίες», είπε από την πλευρά του κάτοικος στο Γαλλικό Πρακτορείο. Δεύτερος αυτόπτης μάρτυρας επιβεβαίωσε τον απολογισμό αυτόν. Και οι δύο ζήτησαν να μην κατονομαστούν για την ασφάλειά τους.

Σύμφωνα με τη συλλογικότητα των δικηγόρων που αγωνίζεται για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στο Σουδάν, «αεροσκάφη του σουδανικού στρατού διέπραξαν φρικιαστική σφαγή πλήττοντας στα τυφλά την αγορά της Τόρα (…) σκοτώνοντας εκατοντάδες αμάχους και τραυματίζοντας σοβαρά δεκάδες» άλλους.

Οι παραστρατιωτικοί επίσης επέρριψαν στον στρατό την ευθύνη για τη «σφαγή» αυτή.

Το Γαλλικό Πρακτορείο δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τους αριθμούς που έδωσε η μη κυβερνητική οργάνωση, ούτε να μιλήσει με γιατρούς στην πόλη, καθώς έχουν κοπεί οι επικοινωνίες στο Νταρφούρ.

Οι ένοπλες δυνάμεις δεν επιβεβαίωσαν ρητώς πως δεν εξαπέλυσαν αυτόν τον βομβαρδισμό, ωστόσο διέψευσαν πως βάζουν στο στόχαστρο αμάχους. «Φροντίζουμε τα αεροπορικά πλήγματα να συμμορφώνονται προς τους κανόνες εμπλοκής βάσει του διεθνούς δικαίου και δεν γίνεται επ’ ουδενί να βάζουμε στο στόχαστρο αθώους αμάχους», ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Νάμπιλ Αμπντάλα, εκπρόσωπος των σουδανικών ενόπλων δυνάμεων, κάνοντας λόγο για «ψευδείς κατηγορίες».

Άλλη οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο γενικός συντονισμός καταυλισμών εκτοπισμένων και προσφύγων του Νταρφούρ, από την πλευρά της καταδίκασε τον «εσκεμμένο βομβαρδισμό» που αποτελεί «έγκλημα κατά της ανθρωπότητας».

Σε βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης —το AFP σημειώνει πως δεν έχει μπορέσει να τα επαληθεύσει ως αυτό το στάδιο— διακρίνονται απανθρακωμένα πτώματα και συντρίμμια από τα οποία αναδίδονται καπνοί.

