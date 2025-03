Συμπαραγωγός με επιρροή: O Mπραντ Πιτ κηρύσσει πόλεμο στη μανόσφαιρα με το Adolescence

Αν ο Μπραντ Πιτ δεν είχε πιστέψει στη σειρά Adolescence (Εφηβεία) που κάνει ρεκόρ τηλεθέασης και αποθεώνεται από κάθε ιστοσελίδα για το επίκαιρο θέμα της – η σειρά φέρνει στην οθόνη το τραγικό κόστος της κουλτούρας των incel στους εφήβους σήμερα – ίσως η παραγωγή δεν είχε καταφέρει να βρει το παγκόσμιο κοινό της.

Ο Μπραντ Πιτ είναι συμπαραγωγός της σειράς που σκηνοθέτησε ο Φίλιπ Μπαραντίνι για την πλατφόρμα streaming και έκανε πρεμιέρα μόλις πριν από μία εβδομάδα.

Το Adolescence ακολουθεί την ιστορία του 13χρονου Τζέιμι Μίλερ (σε μια συγκλονιστική ερμηνεία του Όουεν Κούπερ) που συλλαμβάνεται για τη δολοφονία ενός κοριτσιού.

Η σειρά έχει προκαλέσει σειρά από αναφορές, πρωτοσέλιδα, συζητήσεις ενώ πρόσφατα αναφέρθηκε και στη Βουλή των Λόρδων.

Aπό τη μικρή οθόνη στο Βρετανικό Κοινοβούλιο

«Παρακολουθούμε το Adolescence στο σπίτι με τα παιδιά μας, έχω ένα αγόρι 16 ετών και ένα κορίτσι 14 ετών, είναι πάρα πάρα πολύ καλό», είπε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ στη Βουλή την Τετάρτη (19/03).

«Αυτή η βία που ασκούν νέοι άνδρες, επηρεασμένοι από όσα βλέπουν οnline είναι ένα πραγματικό πρόβλημα, είναι απεχθές. Και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Τοποθετούμε ειδικούς για τον βιασμό και τις σεξουαλικές επιθέσεις σε κάθε αστυνομική δύναμη που εργάζεται στις κλήσεις άμεσης βοήθειας. Αλλά αυτό είναι επίσης ένα ζήτημα κουλτούρας και πιστεύω ότι είναι σημαντικό για όλη τη Βουλή να αντιμετωπίσουμε αυτό το αναδυόμενο πρόβλημα που ολοένα και μεγαλώνει», συνέχισε.

Η σειρά τεσσάρων επεισοδίων φέρει την υπογραφή του Μπραντ Πιτ που είναι συμπαραγωγός μέσω της εταιρείας του σταρ, Plan B Entertainment.

Ο Μπραντ Πιτ και ο συνδημιουργός και πρωταγωνιστής της σειράς, Στίβεν Γκράχαμ είναι φίλοι και συνεργάτες. Οι δυό τους έχουν συμπρωταγωνιστήσει στο Snatch του 2000.

Ο συγγραφέας Τζακ Θορν είπε ότι αυτός και ο συν-σεναριογράφος Γκράχαμ, ο οποίος επίσης πρωταγωνιστεί στο δράμα, ήθελαν να εξερευνήσουν το πρόβλημα της οργής των νεαρών ανδρών και τι το τροφοδοτεί, αφού είδαν πολλά περιστατικά βίας στις ειδήσεις. «Θέλω να προβληθεί στα σχολεία, θέλω να προβληθεί στη Βουλή. Είναι κρίσιμο γιατί αυτό θα χειροτερέψει», είπε. «Είναι κάτι για το οποίο πρέπει να μιλήσουν οι άνθρωποι, ελπίζουμε ότι αυτό μπορεί να το κάνει η σειρά».

Η πανδημία των σαπισμένων influencer

Το Adolescence φέρνει στο φως τον διαβρωτικό αντίκτυπο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των μισογυνιστών influencer στην εφηβική κοινότητα.

«Αυτή είναι μια σειρά για ένα παιδί που κάνει το λάθος και προκαλεί μεγάλο κακό. Για να τον καταλάβουμε, πρέπει να καταλάβουμε τις πιέσεις που του ασκούνται», σχολίασε ο Θορν στο BBC. «Ο Τζέιμι έχει μολυνθεί από ιδέες που ακούει στο διαδίκτυο, που του βγάζουν νόημα, έχουν μια λογική που του είναι ελκυστική, που απαντούν στις ερωτήσεις σχετικά με τη μοναξιά και την απομόνωσή του και τον οδηγούν σε μερικές πολύ κακές επιλογές. Πρέπει να καταλάβουμε τα πράγματα που καταναλώνει και αυτό σημαίνει κυρίως να κοιτάξουμε το διαδίκτυο, τη μανόσφαιρα και την κουλτούρα incel», πρόσθεσε ο Θορν.

Η μανόσφαιρα (manopshere) αφορά στο δίκτυο των Influencer και ιστοσελίδων που προωθούν τον μισογυνισμό και την αντίθεση στον φεμινισμό. Οι incels – συντομογραφία της ακούσιας αγαμίας – είναι άνδρες που κατηγορούν τις γυναίκες επειδή δεν μπορούν να βρουν σεξουαλικό σύντροφο.

Το Adolescence σημειώνει τεράστια επιτυχία έχοντας καταφέρει να μετρήσει 24.3 εκατομμύρια θεατές τις πρώτες τέσσερις ημέρες της κυκλοφορίας του.

«Το θέμα έχει απήχηση στους θεατές γιατί αφορά στον μεγαλύτερο φόβο των γονιών και αναφέρεται στην τοξική αρρενωπότητα και τους κινδύνους που η μανόσφαιρα με influencer όπως ο Άντριου Τέιτ φέρνουν στο ψηφιακό σύμπαν» σχολίασε ο Γκράχαμ.

«Εφηβεία – άλλη μια επιτυχία του Μπραντ Πιτ»

Η εταιρεία παραγωγής του Πιτ, Plan B Entertainment, είναι συμπαραγωγός της σειράς μαζί με την Warp Films και την Matriarch Productions.

Αν και ο Μπραντ Πιτ δεν εμφανίζεται στη σειρά, ο ρόλος του ως εκτελεστικός παραγωγός αποδεικνύει ότι συμμετείχε ενεργά στην ανάπτυξη και την παραγωγή της σειράς.

«Εφηβεία – άλλη μια επιτυχία του Μπραντ Πιτ», σχολίασαν οι χρήστες στο διαδίκτυο.

Μιλώντας για τη συνεργασία του με τον Πιτ, ο σκηνοθέτης του Adolescence Φίλιπ Μπαραντίνι είπε στους Radio Times:

«Ο Μπραντ Πιτ ήταν συνέχεια σττο τηλέφωνο μαζί μας, ήταν τόσο ενθουσιώδης».

Η εταιρεία του Μπραντ Πιτ ιδρύθηκε το 2001 με τους Μπραντ Γκρέι, Kρίστιν Χαν και Τζένιφερ Άνιστον.

Άλλες παραγωγές της είναι τα τα Charlie and The Chocolate Factory, Kiss-Ass, Moonlight και The King.