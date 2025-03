Mildred Burke ή αλλιώς η παλαίστρια που γύρισε την πλάτη στη νοικοκυροσύνη

Στο «The Queen of the Ring» σε σκηνοθεσία Ash Avildsen, ένα αθλητικό δράμα βασισμένο σε αληθινή ιστορία, η Mildred Burke (την οποία υποδύεται η Emily Bett Rickards) την δεκαετία του ’30 είναι μια σερβιτόρα που με πυγμή, ξεπερνά τις δυσκολίες που προκύπτουν λόγω έμφυλου, και καταφέρνει να γίνει πρωταθλήτρια πάλης σε μια εποχή που οι Αμερικανίδες περιορίζονταν σε μεγάλο βαθμό στο μαγείρεμα και την καθαριότητα.

Η ταινία βασίζεται στο βιβλίο του 2010 «The Queen of the Ring: Sex, Muscles, Diamonds, and the Making of an American Legend» του συγγραφέα Jeff Leen και σε μερικά από τα γραπτά της ίδιας της Burke.

Το σενάριο είναι γεμάτο με σπαρταριστές ομιλίες για το ότι η πάλη είναι ένα κλαμπ για αγόρια. Αυτές οι στιγμές ενισχύουν το δράμα, αλλά το μεγαλύτερο κατόρθωμα του σεναρίου είναι μια σιωπηλή εστίαση στο πώς οι γυναίκες συνέρρεαν στην πάλη για διαφορετικούς λόγους από ότι οι άνδρες. Υποστηρίζει ότι οι «κυρίες παλαιστές», όπως αυτοαποκαλούνταν, έβλεπαν το ρινγκ ως σκηνή και το άθλημα ως διέξοδο από τη βαρετή νοικοκυροσύνη.

Πώς ξεκίνησαν όλα

Πολύ πριν υπάρξουν οι Chyna, Beth Phoenix και Rhea Ripley που στέκονταν απέναντι στους άνδρες του WWE, η πρώτη που το έκανε ήταν η θρυλική Mildred Burke.

Σε ηλικία 15 ετών, η Mildred Burke άρχισε να εργάζεται ως σερβιτόρα στο Gallup του Νέου Μεξικού, στον καταυλισμό των Zuni Indian Reservation. Μετά από τρία χρόνια εκεί, αποφάσισε να παντρευτεί τον σύντροφό της και να μετακομίσει στο Κάνσας Σίτι.

Τότε, όλα άλλαξαν: την εποχή εκείνη ήταν έγκυος αλλά το ενδιαφέρον της για την πάλη, την οποία ανακάλυψε τυχαία καθώς παρευρέθηκε με τον φίλο της σε έναν αγώνα, γινόταν από στιγμή σε στιγμή όλο και πιο έντονο. Έτσι, άρχισε να οραματίζεται τον ευατό της ως κομμάτι του μαχητικού αθλήματος.

Τον πρώτο καιρό, εργαζόταν ως στενογράφος σε γραφείο αλλά δεν εγκατέλειψε το όνειρο της να γίνει παλαίστρια. Την ίδια στιγμή, ο προπονητής πάλης Billy Wolfe εκπαίδευε φιλόδοξες παλαιστριες κοντά στο σπίτι της. Στην αρχή, ο Wolfe δεν ήθελε να προπονήσει την Burke και είπε σε έναν άνδρα παλαιστή να της κάνει bodyslam σε μια προσπάθεια να την αποτρέψει από τις φιλοδοξίες της.

Η Burke, αντ’ αυτού, έκανε bodyslammed στον άνδρα, εντυπωσιάζοντας τον Billy Wolfe, ο οποίος με τη σειρά του προσφέρθηκε να την προπονήσει. Αφού τη δίδαξε, ο Wolfe κατάλαβε ότι ήταν η υποψήφια που έψαχνε.

Συνέβαλε στη μεταφορά της στην Ιαπωνία κατά τη διάρκεια μιας περιοδείας στη δεκαετία του 1950 και εκπαίδευσε μελλοντικές παλαιστριες σε όλη τη διάρκεια της καριέρας της

Η Mildred Burke συμμετείχε για πρώτη φορά στο τουρνουά της Midwest Wrestling Association το 1936, κατακτώντας έτσι τον πρώτο της παγκόσμιο τίτλο στις γυναίκες, τον οποίο κράτησε για δύο δεκαετίες. Το 1937 νίκησε τη Clara Mortenson, υπερασπιζόμενη με επιτυχία τον παγκόσμιο τίτλο.

Στη συνέχεια, η Burke διατήρησε τον τίτλο της, ταξιδεύοντας σε όλο τον κόσμο και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αγωνίστηκε εναντίον της διάσημης June Byers και την νίκησε το 1948. Το 1950, στο Coral Gables Coliseum στο νότιο Μαϊάμι, νίκησε την Elvira Snodgrass. Την ίδια χρονιά νίκησε τη Mae Weston.

Οι προσπάθειες πολλών άλλων διάσημων αντιπάλων να ανατρέψουν την Burke, όπως η Gladys «Kill ‘Em» Gillem και η Mae Young, μέλος του WWE Hall of Famer, επίσης έπεσαν στο κενό.

Mildred Burke: ένας θρύλος

Την περίοδο που έγραφε ιστορία, η Burke θεωρούνταν το πρότυπο της ιδανικής σωματικής διάπλασης. Λέγεται ότι το αστυνομικό τμήμα του Λος Άντζελες είχε κάποτε αναρτήσει φωτογραφίες της Burke στα γραφεία των εγκαταστάσεων του για να ντροπιάσει τους αστυνομικούς που είχαν χάσει τη φόρμα τους, ώστε να τους πείσουν να επιστρέψουν στο γυμναστήριο.

Όταν δεν διέλυε τις αντιπάλους της, η Burke έκανε βήματα για να διασφαλίσει ότι η γυναικεία πάλη θα συνεχιζόταν για πολύ καιρό μετά από αυτήν. Συνέβαλε στη μεταφορά της στην Ιαπωνία κατά τη διάρκεια μιας περιοδείας στη δεκαετία του 1950 και εκπαίδευσε μελλοντικές παλαιστριες σε όλη τη διάρκεια της καριέρας της. Ορισμένες από τις μαθήτριες της Burke περιλαμβάνουν την WWE Hall of Famer The Fabulous Moolah και την πρώην πρωταθλήτρια γυναικών του WWE Bertha Faye.

*Με πληροφορίες από: New York Times | The Sportster | WWE