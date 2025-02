Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Πανσερραϊκό στις Σέρρες για την 23η αγωνιστική της Super League (17:00), σε ένα πολύ δύσκολο και απαιτητικό ματς, με στόχο να παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την ενδεκάδα των Πειραιωτών για το παιχνίδι και έδωσε φανέλα βασικού στον Λουίς Πάλμα για πρώτη φορά, με τον εξτρέμ από την Ονδούρα να αγωνίζεται στη δεξιά πλευρά της επίθεσης.

Όσον αφορά τις υπόλοιπες επιλογές για την ενδεκάδα, ο Βάσκος τεχνικός ξεκινάει τον Κωνσταντή Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια, ενώ στην τετράδα της άμυνας επέλεξε τους Ροντινέι, Μπιανκόν, Κάρμο και Ορτέγκα από τα δεξιά προς τα αριστερά.

Στον άξονα της μεσαίας γραμμής, θα ξεκινήσουν οι Σαντιάγκο Έσε και Ντάνι Γκαρθία, ενώ μπροστά τους σε πιο ελεύθερο ρόλο θα κινείται ο Τσικίνιο. Στα δύο άκρα της επίθεσης ο Μεντιλίμπαρ έδωσε φανέλα βασικού στον Πάλμα και τον Ζέλσον Μαρτίνς, ενώ στην κορυφή θα βρίσκεται ο Μαροκινός «killer», Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Αναλυτικά η ενδεκάδα: Τζολάκης, Ορτέγκα, Κάρμο, Μπιανκόν, Ροντινέι, Γκαρθία, Έσε, Μαρτίνς, Τσικίνιο, Πάλμα, Ελ Κααμπί.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Πανσερραϊκό​ από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Panserraikos​ is powered by @Stoiximan! 🔴⚪#Olympiacos #PANOLY #slgr pic.twitter.com/iTYNCR5F2q

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) February 16, 2025