Κόντρα στη Χιρόνα για την πρόκριση στους «16» του Youth League ο Ολυμπιακός

Ξανά στη «μάχη» του Youth League πέφτει ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός.

Μετά από δύο προκρίσεις μέχρι τώρα, αύριο (12/2, 16:00) αντιμετωπίζει τη Χιρόνα για τη φάση των «32» της διοργάνωσης και θέλει να κατακτήσει την πρόκριση που θα του επιτρέψει να συνεχίσει να υπερασπίζεται το τρόπαιο που κατέκτησε την περασμένη σεζόν.

Το ματς θα διεξαχθεί στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη και είναι μονό και σε περίπτωση ισοπαλίας στην κανονική διάρκεια, ακολουθεί αυτομάτως η διαδικασία των πέναλτι, χωρίς να υπάρχει παράταση.

Την αναμέτρηση θα διευθύνει ο Γιάσπερ Βεργκούτ, με τον 33χρονο ρέφερι να μην έχει σφυρίξει ξανά τον Ολυμπιακό ούτε σε επίπεδο ανδρών.

Η πορεία μέχρι τώρα στο Youth League

Στους προηγούμενους γύρους της διοργάνωσης, οι πρωταθλητές Ευρώπης απέκλεισαν την Ταλίνα Κάλεβ με συνολικό σκορ 7-1, μετά το 5-0 στου Ρέντη και το 2-1 στην Εσθονία, αλλά και την Τρέντσιν μετά τα 1-1 στη Σλοβακία και 4-1 στην εντός έδρας ρεβάνς. Κάπως έτσι, πλέον ο Ολυμπιακός έχει στον δρόμο του τη Χιρόνα.

Μόλις ολοκληρωθεί η φάση των «32» θα πραγματοποιηθεί εκ νέου κλήρωση την Παρασκευή (14/2) η οποία θα καθορίσει το μονοπάτι μέχρι και το Final-4 της διοργάνωσης που θα πραγματοποιηθεί στη Νιόν, εκεί που την περασμένη σεζόν ο Ολυμπιακός κατέκτησε την διοργάνωση, τη σεζόν 2023-24.

Αναλυτικά όλα τα ζευγάρια

Τρίτη 11 Φεβρουαρίου

Ντιναμό Κιέβου – Αταλάντα 3-3 (6-7 πέν.)

Στουτγκάρδη vs Λίβερπουλ (2-2, 5-3 πέν.)

AZ Άλκμααρ vs Μπενφίκα (2-2, 4-3 πέν.)

Ίντερ vs Λιλ (3-1)

Ρεάλ Μπέτις vs Μπάγερν Μονάχου (0-1)

Χόφενχαϊμ vs Σαχτάρ Ντόνετσκ (5-1)

Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου

Λοκομοτίβα Ζάγκρεμπ vs Στουρμ Γκρατς (13:00)

Σπόρτινγκ vs Μονακό (15:00)

Σάλτσμπουργκ – Σέλτικ (15:00)

Μίντιλαντ vs Μάντσεστερ Σίτι (15:00)

Μπαρτσελόνα vs Ντιναμό (15:00)

Τραμπζονσπόρ vs Γιουβέντους (16:00)

Ρεάλ Μαδρίτης vs Μπορούσια Ντόρτμουντ (17:00)

Ακαδημία Πούσκας vs Άστον Βίλα (17:00)

Ολυμπιακός – Χιρόνα (17:00)

Ραπίντ vs Ατλέτικο Μαδρίτης (19:30)