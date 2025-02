Το βίντεο της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τη συμπλήρωση ενός χρόνου του Μεντιλίμπαρ στον «ερυθρόλευκο» πάγκο

Σαν σήμερα πριν από έναν χρόνο, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την πρόσληψη του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, για να αναλάβει τον «ερυθρόλευκο» πάγκο. Έτσι, με αφορμή τη συμπλήρωση του πρώτου έτους του Βάσκου, στην τεχνική ηγεσία των Πειραιωτών, η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ δημοσίευσε ένα βίντεο με στιγμές του Ισπανού προπονητή.

«Πριν από ένα χρόνο σαν σήμερα, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έγινε ο νέος μας προπονητής. Τι χρονιά ήταν αυτή! ΜΑΖΙ ΓΡΑΨΑΜΕ ΙΣΤΟΡΙΑ!», αναφέρει η λεζάντα που συνοδεύει το βίντεο που ανέβηκε στα επίσημα social media της ομάδας.

🔴⚪ One year ago today, 𝐉𝐨𝐬𝐞́ 𝐋𝐮𝐢𝐬 𝐌𝐞𝐧𝐝𝐢𝐥𝐢𝐛𝐚𝐫 signed as our new head coach! ✍🏻

🔥 What a year it has been!

🏆 𝑻𝑶𝑮𝑬𝑻𝑯𝑬𝑹 𝑾𝑬 𝑯𝑨𝑽𝑬 𝑴𝑨𝑫𝑬 𝑯𝑰𝑺𝑻𝑶𝑹𝒀!#Olympiacos #WeKeepOnDreaming #Mendilibar pic.twitter.com/s9Tpm0W3iB

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) February 11, 2025