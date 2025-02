Η Αλάνιασπορ ανακοίνωσε τον Σπόραρ (pic, vid)

Η Αλάνιασπόρ απέκτησε από τον Παναθηναϊκό τον Αντράζ Σπόραρ και τον ανακοίνωσε το πρωί της Τρίτης (11/2). Ο σύλλογος της Τουρκίας θα είναι ο επόμενος σταθμός της καριέρας του Σλοβένου, έπειτα από 2,5 χρόνια συνεργασίας με τους «πράσινους».

Ο Σπόραρ στην περίοδο που αγωνιζόταν στον Παναθηναϊκό κατέκτησε ένα Κύπελλο Ελλάδας (2024) και κατέγραψε 28 γκολ σε 89 συμμετοχές με το «τριφύλλι». Η «πράσινη» ΠΑΕ τον αποχαιρέτησε και του ευχήθηκε κάθε επιτυχία στην ανακοίνωση που έβγαλε για την πώληση του. Η Αλάνιασπορ από την πλευρά της, παρουσίασε τη νέα μεταγραφή της με δημιουργικό τρόπο.

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την πώληση του Αντράζ Σπόραρ στην Αλάνιασπορ.

Ο Αντράζ ήρθε στον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι του 2022 και βοήθησε σε μεγάλο βαθμο την ομάδα στους αγώνες μας σε Ελλαδα και Ευρωπη. Με το Τριφύλλι στο στήθος κατέγραψε 89 συμμετοχές ενώ σημείωσε 28 γκολ. Παράλληλα με τους Πράσινους πανηγύρισε την κατάκτηση του Κυπέλλου το 2024.

Αντράζ, σε ευχαριστούμε για όλα και σου ευχόμαστε καλή επιτυχία στα επόμενα βήματα της καριέρας σου».

Andraž, we thank you for your contribution to the team, and we wish you all the best in your career !#PAOFC #Panathinaikos pic.twitter.com/C4z9IWViVZ

