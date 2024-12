Η ανάρτηση – «φωτιά» του Φουρνιέ για την αναβολή του παιχνιδιού Παρί – Φενερμπαχτσέ (pic)

Όπως έγινε γνωστό, η αναμέτρηση της Παρί με τη Φενέρμπαχτσε αναβλήθηκε με σχετική ανακοίνωση της Euroleague, καθώς οι Γάλλοι αντιμετωπίζουν αρκετά κρούσματα ίσως και δεν είναι σε θέση να συμπληρώσουν τον μίνιμουμ αριθμό των οκτώ παικτών.

Την απόφασης της λίγκας να αναβάλει το παιχνίδι έφερε και την αντίδραση του Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος μέσω ανάρτησής του στον προσωπικό του λογαριασμό στο «Χ» τονίζει ότι ο αγώνας θα έπρεπε να μετρήσει ως ήττα της Παρί και ότι δυνητικά η Euroleague «επιτρέπει στις ομάδες χειραγωγήσουν τους κανόνες και αυτό γίνεται επικίνδυνο».

«Όλες οι ομάδες παίζουν κάθε βράδυ με ασθενείς και τραυματίες. Αν δεν μπορείς να παρουσιαστείς με αρκετούς παίκτες για να παίξεις, θα έπρεπε να μετράει ως ήττα. Όταν αναβάλεις το παιχνίδι, δυνητικά επιτρέπεις στις ομάδες να χειραγωγήσουν τους κανόνες και αυτό γίνεται επικίνδυνο. Αυτή είναι απλά η άποψή μου»

Every team is playing thru illness and injuries every night. If you cant present yourself with enough players to compete, it should be a loss.

When you cancel the game you allow teams to potentially manipulate the rules and that becomes dangerous.

Just my opinion🤷🏽‍♂️

— Evan Fournier (@EvanFourmizz) December 19, 2024