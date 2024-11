Η συνταγή της επιτυχίας του Τραμπ: MAGA, αγώνες πάλης και «ανδρόσφαιρα»

Όταν ο Ντάνα Γουάιτ ανέβηκε στο μικρόφωνο, κατόπιν αιτήματος του Ντόναλντ Τραμπ, για να πει τη γνώμη του τη νύχτα των εκλογών, αυτό αποτέλεσε μια επιβεβαίωση της ιδιότητας του διευθύνοντος συμβούλου του UFC ως ένα από τα βασικά μέλη του εσωτερικού κύκλου του εκλεγμένου προέδρου.

Αλλά η σύντομη ομιλία του Γουάιτ σηματοδότησε επίσης τη δική του αυξανόμενη σημασία ως ένα είδος εμψυχωτή για μια νέα τάξη από influencers που υποστηρίζουν τον Τραμπ, σύμφωνα με τον Guardian.

«Θέλω να ευχαριστήσω τους Nelk Boys, τον Άντιν Ρος, τον Θίο Βον, τον Bussin’ with the Boys και τέλος, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, τον πανίσχυρο και ισχυρό Τζο Ρόγκαν», είπε με ενθουσιασμό ο Γουάιτ.

‘Ποιοι είναι όλοι αυτοί;’ θα έλεγε κανείς.

Με εξαίρεση τον Ρόγκαν, ο οποίος είναι σχετικά γνωστό όνομα στον κόσμο του podcast, λογικά καμία από αυτές τις φιγούρες δεν είναι γνωστή στο μέσο άτομο που παρακολουθούσε τις εκλογές.

Ο Θίο Βον είναι ένας κωμικός και πρώην διαγωνιζόμενος σε ριάλιτι, του οποίου τα podcast, όπως και πολλών συναδέλφων του, συχνά εκτείνονται σε αρκετές ώρες.

Το Bussin’ with the Boys φιλοξενείται από ένα ζευγάρι παικτών του NFL.

Οι Nelk Boys είναι πρώην κολεγιακοί φαρσέρ με μια μάρκα αναψυκτικών και μια προτίμηση στην περιστασιακή βαρβαρότητα.

Ο Άντιν Ρος είναι ένας streamer που έχει αποκλειστεί πολλές φορές (πιο πρόσφατα οριστικά) από την πλατφόρμα παιχνιδιών Twitch για συμπεριφορά μίσους.

Αυτοί οι διαδικτυακοί «δημιουργοί» σχηματίζουν ένα δίκτυο: όλοι εμφανίζονται ο ένας στις εκπομπές του άλλου, στις οποίες συχνά εμφανίζονται ακροδεξιοί streamers όπως ο Νικ Φουέντες και ο Άντριου Τέιτ μαζί με πιο mainstream μορφές του κινήματος Make America Great Again, όπως ο Τάκερ Κάρλσον, ο Μπεν Σαπίρο και ο Έλον Μασκ.

Ο Τραμπ κάθισε ευχαρίστως σε μακροσκελείς συνεντεύξεις με τον καθένα από αυτούς.

Αυτή η υποστήριξη ήταν πιθανότατα το κλειδί για την εξασφάλιση της θεαματικής νίκης του Τραμπ μεταξύ των νέων ανδρών.

Στο κέντρο αυτού του εκτεταμένου σύμπαντος των εναλλακτικών μέσων ενημέρωσης βρίσκεται ο επικεφαλής του UFC, τον οποίο ο Τραμπ ονόμαζε συχνά ως τον βασικό συνδετικό κρίκο μεταξύ της οικονομίας των δημιουργών και της δικής του προεδρικής εκστρατείας.

“The challenges facing many men are not the confections of the online manosphere. They are real. But they have not been sufficiently addressed or even acknowledged. This has left a vacuum, filled, in many cases, by more reactionary voices.” Me: @politico https://t.co/E756DoOjbL

Ο Γουάιτ πρέπει πλέον να θεωρείται κάτι περισσότερο από ένας απλός υπασπιστής του Τραμπ: ευθυγραμμίζοντας τα δικά του επιχειρηματικά συμφέροντα με ένα συγκεκριμένο στυλ νέων μέσων ενημέρωσης που βασίζεται στο podcasting, τον τζόγο, τα κρυπτονομίσματα και τη βία, έχει γίνει η κόλλα μεταξύ του MAGA και της λεγόμενης «manosphere» (ή ανδρόσφαιρας).

Ο Τραμπ καβάλησε ένα κύμα λαϊκής υποστήριξης για να νικήσει σε αυτές τις εκλογές και ο Γουάιτ ήταν ένας από τους κύριους ενορχηστρωτές για την εξασφάλιση της ψήφου της τεστοστερόνης.

Εδώ και καιρό υποστηρίζεται ότι το UFC αντιπροσωπεύει τον αθλητικό βραχίονα του κινήματος MAGA.

Ο Τραμπ ήταν ένας από τους πρώτους υποστηρικτές του UFC σε μια εποχή που φαινόταν ότι ο εκκολαπτόμενος διαγωνισμός μικτών πολεμικών τεχνών -που χλευάστηκε ως «ανθρώπινη κοκορομαχία»- αποφεύχθηκε από το αθλητικό κατεστημένο και τα ΜΜΕ.

Το 2001 ο Τραμπ επέτρεψε στον οργανισμό να φιλοξενήσει δύο διαδοχικές εκδηλώσεις στο Trump Taj Mahal στο Atlantic City και έτσι σφυρηλατήθηκε μια συμμαχία ζωής.

Η σχέση μεταξύ του Τραμπ και του UFC είναι ωστόσο κάτι περισσότερο από απλή συναλλαγή: υπάρχει μια πραγματική υφολογική συμβίωση μεταξύ του Τραμπ και του Γουάιτ.

Οι δύο ισχυροί άντρες βλέπουν τους εαυτούς τους και τους φαν τους ως αδέσμευτους outsiders που ανατρέπουν τα παλιά δεδομένα της πολιτικής, του αθλητισμού και του πολιτισμού.

Ωστόσο, η επιρροή του Γουάιτ εκτείνεται πολύ πέρα από το πυγμαχικό κλουβί.

Εκτείνεται στα μέσα ενημέρωσης, την πολιτική και τις ατέλειωτες πολιτιστικές διαμάχες, καθιστώντας τον ένα είδος πολιτιστικού τσάρου του κινήματος Maga.

Το UFC αποφέρει πλέον τακτικά περισσότερα από 1 δισ. δολάρια σε ετήσια έσοδα, αρκετά για να κάνουν τον Γουάιτ, έναν εξαιρετικά πλούσιο άνθρωπο.

Και ένας από τους τρόπους που ο μεγιστάνας της πάλης αποφάσισε να επενδύσει τα χρήματα του ήταν το εγχείρημα Power Slap (Χαστούκι Δύναμης).

Το Power Slap, για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με αυτό, είναι το τελευταίο επιχειρηματικό εγχείρημα του Γουάιτ.

Πρόκειται ουσιαστικά για έναν διαγωνισμό χαστουκιού όπου μυώδεις άντρες χτυπάνε ο ένας τον άλλον μέχρι κάποιος να υποταχθεί.

