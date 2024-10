Παγκόσμια Ημέρα Όρασης: Θυμάστε την τελευταία φορά που πήγατε στον οφθαλμίατρο;

Kάθε 5 δευτερόλεπτα ένας άνθρωπος στον κόσμο χάνει την όρασή του… Εσείς θυμάστε την τελευταία φορά που πήγατε στον οφθαλμίατρο; Η Παγκόσμια Ημέρα Όρασης (κατά της τύφλωσης) γιορτάζεται κάθε χρόνο τη δεύτερη Πέμπτη του μήνα Οκτωβρίου, με πρωτοβουλία της Διεθνούς Επιτροπής για την Πρόληψη κατά της Τύφλωσης (IAPB: The International Agency for the Prevention of Blindness), σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO: World Health Organization).

Eίναι μια ημέρα συνειδητοποίησης της σημαντικότητας της πολυτιμότερης των αισθήσεων: Η όραση ή οπτική αντίληψη θεωρείται η πιο σημαντική γιατί με αυτήν γίνεται άμεσα αντιληπτός ο εξωτερικός χώρος.

Smart info: Περίπου το 30% του ανθρώπινου εγκεφάλου ασχολείται με την επεξεργασία και ερμηνεία των ερεθισμάτων της όρασης!

Τα μάτια είναι σαν μια φωτογραφική μηχανή

Για να βγάλουμε μια καλή φωτογραφία πρέπει ο φακός να είναι διαυγής και το φιλμ της φωτογραφικής μηχανής να είναι καλό.

O φακός της μηχανής αντιστοιχεί στο φακό του ματιού (κρυσταλλοειδής φακός) και το φιλμ στο στο βυθό του ματιού (αμφιβληστροειδής).

Αν υπάρχει διαθλαστικό σφάλμα (π.χ. μυωπία, υπερμετρωπία, αστιγματισμό), τότε η εικόνα είναι θαμπή και χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε διορθωτικούς φακούς (γυαλιά οράσεως) για να καθαρίσει η εικόνα.

Mini Quiz

Κάντε στον εαυτό σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα τις παρακάτω 6 ερωτήσεις για να προβληματιστείτε σχετικά με την φροντίδα των ματιών σας:

Κάνετε τακτικά διαλείμματα όταν χρησιμοποιείτε το λάπτοπ, το κινητό ή το τάμπλετ σας; Αν ναι, πόσο συχνά; Έχετε βγει για φαγητό με τους φίλους σας. Τι παραγγέλνετε; Μπριζόλα με τηγανητές πατάτες; Κάτι υγιεινό; Ή κάτι ενδιάμεσο; Σας έχει γράψει ο οφθαλμίατρος διορθωτικά γυαλιά. Πόσο συχνά τα φοράτε; Φοράτε γυαλιά ηλίου όταν βρίσκεστε σε υπαίθριο χώρο; Αν ναι, πόσο συχνά; Καπνίζετε; Πότε πήγατε για τελευταία φορά στον οφθαλμίατρο για προληπτικό έλεγχο των ματιών σας;

Οι σωστές απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα είναι ουσιαστικά οι βάσεις για να διατηρηθεί η όραση όσο το δυνατόν πιο υγιής, για όσο το δυνατόν περισσότερα χρόνια.

Ενισχύστε την όρασή σας

Να ξεκουράζετε τακτικά τα μάτια σας. Μάθετε περισσότερα για τον κανόνα 20-20-20.

Προσέξτε τη διατροφή σας. Μελέτες έχουν δείξει ότι τα μάτια ωφελούνται από τη συστηματική κατανάλωση ωμέγα-3 λιπαρών οξέων.

Φοράτε με συνέπεια τα γυαλιά σας για να μην καταπονείτε τα μάτια σας. Η χρήση τους δεν πρέπει να γίνεται κατά το δοκούν, αλλά με βάση τις συστάσεις του οφθαλμιάτρου σας.

Φοράτε καθημερινά γυαλιά ηλίου. Είναι εξίσου απαραίτητα με το αντηλιακό, το οποίο πρέπει να εφαρμόζετε χειμώνα-καλοκαίρι.

Μην καπνίζετε. Το κάπνισμα αυξάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης σοβαρών οφθαλμοπαθειών, όπως η εκφύλιση της ωχράς κηλίδας και ο καταρράκτης. Μπορεί, επίσης, να προκαλέσει βλάβες στο οπτικό νεύρο και να αυξήσει τον κίνδυνο μόνιμης απώλειας της όρασης.

Κάνετε τακτικά τσεκ απ. Ο προληπτικός έλεγχος των ματιών μπορεί να είναι ζωτικής σημασίας δεν πρέπει λοιπόν να τον παραλείπετε.

Pro tip: Ενημερωθείτε για το ιατρικό ιστορικό της οικογένειάς σας. Υπάρχουν περισσότερες από 350 κληρονομούμενες παθήσεις των οφθαλμών.

Πηγή: VITA