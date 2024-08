Ολυμπιακός: Η 11άδα για το φιλικό με τη Νότιγχαμ (pic)

Ένα σπουδαίο φιλικό δίνει απόψε ο Ολυμπιακός, με τους Ερυθρόλευκους να υποδέχονται στο «Γ. Καραϊσκάκης» τη Νότιγχαμ Φόρεστ (21:00).

Στο φιλικό με τη βρετανική ομάδα, που μετράει αντίστροφα για την έναρξη της Premier League, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ξεκινάει τον Ολυμπιακό με τον Τζολάκη μπροστά από την εστία και τους Κοστίνια, Ρέτσο, Πιρόλα και Αποστολόπουλο στην τετράδα της άμυνας.

Οι Στάμενιτς και Έσε θα είναι στα χαφ, με τους Τσικίνιο, Ζέλσον Μαρτίνς και Μασούρα πίσω από τον Κωστούλα, που θα βρίσκεται στην κορυφή της ερυθρόλευκης επίθεσης.

Συνοπτικά η 11άδα: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Αποστολόπουλος, Στάμενιτς, Έσε, Τσικίνιο, Ζέλσον Μαρτίνς, Μασούρας και Κωστούλας.

Υπενθυμίζουμε ότι αυτό είναι το μοναδικό φιλικό που θα δώσει στο «Γ. Καραϊσκάκης» το φετινό καλοκαίρι ο Ολυμπιακός, με τους Ερυθρόλευκους να αντιμετωπίζουν σε ένα παιχνίδι – γιορτή μια πολύ δυνατή ομάδα, που έχει καθιερωθεί πλέον στην Premier League.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στη Νότιγχαμ Φόρεστ! / Our line-up for today’s match against Nottingham Forest! 🔴⚪️#Olympiacos #OLYNFFC #PreSeason2024 pic.twitter.com/PUloOUrUr8

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 8, 2024