Ανακοίνωσε την απόκτηση του Όσκαρ Ντα Σίλβα η Μπάγερν Μονάχου (pic)

Ο Όσκαρ ντα Σίλβα θα φοράει την φανέλα της Μπάγερν από την νέα σεζόν και επίσημα, επιβεβαιώνοντας τις φήμες που υπήρχαν εδώ και λίγο καιρό.

Όπως ανακοίνωσε η γερμανική ομάδα ο Βραζιλιάνος διεθνής φόργουορντ, υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας και αφήνει την Βαρκελώνη μετά από μόλις δύο σεζόν στο «Παλάου Μπλαουγκράνα».

Την τελευταία διετία ο Ντα Σίλβα φόρεσε την φανέλα της Μπαρτσελόνα, ενώ πριν αγωνίστηκε και πάλι στην Γερμανία με την φανέλα της Άλμπα Βερολίνου. Την σεζόν 2023/24 είχε 5.4 πόντους και 2.5 ριμπάουντ μέσο όρο με 38.7% στα τρίποντα σε 16 λεπτά συμμετοχής στο ισπανικό πρωτάθλημα και 3.4 πόντους και 2.8 ριμπάουντ μέσο όρο σε 15 λεπτά συμμετοχής στην EuroLeague.

Servus, Oscar! We sign a true Bavarian, born and raised in Munich, who last played with @FCBBasket and now prepares for the Olympic Games with the German national team. Get all the info you need ⤵️#FCBB #Rosterupdate presented by @FreelanceDE

— 🏆 Deutscher Meister 🏆 (@FCBBasketball) July 4, 2024