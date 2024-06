Φερστάπεν: «Καθοριστικό το ότι πέρασα νωρίς τον Ράσελ» (vid)

Την τρίτη διαδοχική νίκη του στην πίστα της Βαρκελώνης πανηγύρισε ο ασταμάτητος Μαξ Φερστάπεν. Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull επικράτησε και φέτος (συνολικά για τέταρτη φορά στην καριέρα του στο ισπανικό Grand Prix) και έφτασε τις επτά νίκες, στους δέκα αγώνες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Formula 1.

Έτσι αφού εδραίωσε ακόμη περισσότερο το προβάδισμά του στη βαθμολογία, στο δρόμο για τον τέταρτο συνεχόμενο τίτλο του.

Ο Φερστάπεν κατάφερε να περάσει μπροστά μόλις στον 3ο γύρο του αγώνα και κράτησε την πρωτοπορία ως το τέλος, για να φτάσει τις 61 νίκες καριέρας.

Ο Ολλανδός της Red Bull Racing δήλωσε ότι η προσπέραση που έκανε στον Τζορτζ Ράσελ στο τέλος του δεύτερου γύρου ήταν καθοριστική για την τελική έκβαση του αγώνα στη Βαρκελώνη.

«Αυτό που έκρινε τον αγώνα ήταν η αρχή του. Πήρα την πρωτοπορία στο τέλος του δεύτερου γύρου και αυτό αποτέλεσε την προστασία μου για τη συνέχεια. Μπόρεσα να μεγαλώσω την απόσταση στο πρώτο stint, καθώς μετά έπρεπε να κινηθούμε αμυντικά.

Ο Λάντο και η McLaren ήταν αρκετά γρήγοροι σήμερα, ειδικά στους τελευταίους γύρους κάθε stint. Θεωρώ ότι τα κάναμε όλα σωστά. Ακολουθήσαμε μία επιθετική στρατηγική και αυτή ευτυχώς απέδωσε, αν και η διαφορά μειώθηκε στο τέλος. Είμαι πολύ χαρούμενος που κέρδισα εδώ. Κοιτάζοντας τώρα τα όσα συνέβησαν, ήταν καθοριστική η προσπέραση στον Τζορτζ νωρίς στον αγώνα».

Για την εκκίνηση ο Φερστάπεν σχολίασε: «Στην εκκίνηση χρειάστηκε να κάνω λίγο… ράλλυ στην ευθεία, να πατήσω στο γρασίδι. Κάτι που μου στοίχισε λίγο. Φρενάραμε αργά στην πρώτη στροφή, όμως ήμουν αποφασισμένος να βρεθώ στην κορυφή. Όταν το κατάφερα μπόρεσα να διαχειριστώ καλύτερα τη φθορά των ελαστικών».

THAT’S THE SEVENTH WIN OF THE SEASON FOR MAX 👏👏👏#F1 || #SpanishGP pic.twitter.com/eh6mQcsy5L

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) June 23, 2024