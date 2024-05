Τα «ερυθρόλευκα» αποδυτήρια στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας (pics+vid)

«Ραντεβού» με την ιστορία έχει απόψε ο Ολυμπιακός, ο οποίος αντιμετωπίζει στις 22:00 τη Φιορεντίνα στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, στον μεγάλο τελικό του Europa Conference League.

Η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ δημοσίευσε φωτογραφίες από τα αποδυτήρια της ομάδας στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, με τις ερυθρόλευκες φανέλες των παικτών να έχουν τοποθετηθεί ήδη στις θέσεις τους, ενώ, εδώ και ημέρες έχουν τοποθετηθεί και τα διακριτικά των Πειραιωτών στον περιβάλλοντα χώρο των αποδυτηρίων.

The final preparations, we are all set! 🔴⚪️#Olympiacos #UECLfinal pic.twitter.com/VrZWLOJzzJ

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) May 29, 2024