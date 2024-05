MVP της Euroleague ο Μάικ Τζέιμς (pic)

Πολυτιμότερος παίκτης της φετινής σεζόν στη Euroleague (κανονική περίοδος και playoffs) αναδείχθηκε ο Μάικ Τζέιμς της Μονακό.

Το αποτέλεσμα προέκυψε από ψήφους οπαδών, δημοσιογράφων, αρχηγών ομάδων και προπονητές. Τη φετινή σεζόν μέτρησε 17.9 πόντους, 4.1 ριμπάουντ και 5.1 ασίστ ανά παιχνίδι, ενώ είναι μέλος και της καλύτερης πεντάδας της διοργάνωσης.

Μάλιστα, ο Τζέιμς έγινε ο 19ος νικητής του συγκεκριμένου βραβείου και ο πρώτος που δεν έφτασε με την ομάδα του στο Final-4, την χρονιά που αναδείχθηκε πολυτιμότερος.

⚡𝗧𝗵𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟯-𝟮𝟰 𝗧𝘂𝗿𝗸𝗶𝘀𝗵 𝗔𝗶𝗿𝗹𝗶𝗻𝗲𝘀 𝗘𝘂𝗿𝗼𝗟𝗲𝗮𝗴𝘂𝗲 𝗠𝗩𝗣 𝗶𝘀 𝗠𝗶𝗸𝗲 𝗝𝗮𝗺𝗲𝘀⚡

After another incredible season, @TheNatural_05 of @ASMonaco_Basket has been chosen by fans, media, team captains and head coaches as the MVP of the 2023-24 EuroLeague! pic.twitter.com/iFd7uPUJIo

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 14, 2024