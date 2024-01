Ανακοίνωσε και τον Αντρέ Όρτα ο Ολυμπιακός (pic)

Μια ακόμα μεταγραφή ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι, μετά τον Τσικίνιο, ανακοίνωσαν και την απόκτηση του Αντρέ Όρτα. Ο Πορτογάλος χαφ ήρθε στην ομάδα του μεγάλου λιμανιού ως δανεικός από την Μπράγκα, αλλά στη συμφωνία των δύο ομάδων υπάρχει και οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι.

Πλέον, θα είναι μαζί και στον πειραϊκό σύλλογο, με στόχο να οδηγήσουν τους Ερυθρόλευκους στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Πορτογάλου μέσου, Αντρέ Φιλίπε ντα Λουζ Όρτα, ο οποίος γεννήθηκε στις 7 Νοεμβρίου 1996, στην πόλη Αλμάδα.

Αφού πέρασε οκτώ χρόνια στην ακαδημία της Μπενφίκα, σε ηλικία 15 ετών εντάχθηκε στη Βιτόρια και λίγους μήνες μετά πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα στην Primeira Liga. Τον Ιούλιο του 2016, έχοντας πραγματοποιήσει 42 συμμετοχές με δύο γκολ και τρεις ασίστ στη Βιτόρια, πήρε μεταγραφή στην Μπενφίκα, με την οποία έκανε 16 συμμετοχές.

Το καλοκαίρι του 2017 παραχωρήθηκε στην Μπράγκα με τη μορφή δανεισμού και το Μάρτιο του 2018 αποκτήθηκε από τη Λος Άντζελες, ολοκληρώνοντας τη σεζόν 2017-2018 με 42 παιχνίδια, ένα γκολ και επτά ασίστ.

Τον Ιούνιο του 2019 επέστρεψε στην Πορτογαλία για λογαριασμό της Μπράγκα, η οποία τον αγόρασε από την ομάδα του MLS. Ο Όρτα αγωνίστηκε συνολικά με την Μπράγκα σε 222 παιχνίδια, με απολογισμό δέκα γκολ και 28 ασίστ. Εφέτος έχει πραγματοποιήσει 25 συμμετοχές, με δύο γκολ και δύο ασίστ.

Έχει αγωνιστεί σε 47 παιχνίδια Champions League και Europa League, ενώ είναι διεθνής με την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας σε επίπεδο U18, U19, U20 και U21. Έχει κατακτήσει μεταξύ άλλων Πρωτάθλημα και Κύπελλο με την Μπενφίκα, Κύπελλο και Λιγκ Καπ με την Μπράγκα.

Αντρέ, καλώς ήλθες στον Ολυμπιακό.

