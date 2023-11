Σπάει όλα τα κοντέρ ο Κέιν: Τα χατ-τρικ και το ρεκόρ στην Bundesliga (pics+vids)

12/08/2023: Μετά από εβδομάδες διαπραγματεύσεων η Μπάγερν Μονάχου ανακοινώνει την απόκτηση του Χάρι Κέιν από την Τότεναμ, με σκοπό να καλύψει το τεράστιο κενό που είχε αφήσει πριν από ένα χρόνια η φυγή του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι για την Μπαρτσελόνα.

Ένας χρόνος στον οποίο η επιθετική γραμμή της Μπάγερν Μονάχου αντιμετώπισε πολλά προβλήματα, με τους Έρικ Μαξίμ Τσούπο-Μότινγκ και Σάντιο Μανέ να εναλλάσσονται στην κορυφή της επίθεσης, χωρίς, όμως, ποτέ να μπουν ουσιαστικά στα παπούτσια του «Λέβα». Το κενό που υπήρχε στη γραμμή κρούσης των Βαυαρών ήταν παραπάνω από εμφανές, με τους ανθρώπους της γερμανικής ομάδας να επιθυμούν διακαώς την απόκτηση ενός «τανκ». Ενός ποδοσφαιριστή σαν τον Χάρι Κέιν. Ενός… killer. Ενός «σεσημασμένου» σκόρερ.

Οι διαπραγματεύσεις με την Τότεναμ δεν ήταν εύκολες. Ηταν χρονοβόρες και δύσκολες, όμως, η δεδομένη ανάγκη της Μπάγερν για την απόκτηση ενός επιθετικού «θωρηκτού» και η επιθυμία του Βρετανού επιθετικού να αποχωρήσει από τους «πετεινούς» έφεραν τελικά τη συμφωνία ανάμεσα στους δύο συλλόγους και έκαναν τον Κέιν μόνιμο κάτοικο Μονάχου.

Μια μεταγραφή που έχει βγει 100% για την Μπάγερν. Με τον 30χρονο σέντερ φορ να έχει γίνει ένα με την υπόλοιπη ομάδα και να πραγματοποιεί σπουδαίες εμφανίσεις, γράφοντας με χρυσά γράμματα το όνομά του στα βιβλία της ιστορίας του γερμανικού πρωταθλήματος. Μέσα σε λιγότερο από τρεις μήνες ο Χάρι Κέιν έχει αγωνιστεί σε 14 ματς με τα χρώματα της Μπάγερν και έχει απολογισμό 17 γκολ και 7 ασίστ σε 1.158 λεπτά συμμετοχής. Από αυτά τα 15 είναι στο πρωτάθλημα, με τον Βρετανό στράικερ να έχει σκοράρει ήδη τρία χατ-τρικ.

Τελευταίο αυτό στο ντέρμπι με την Ντόρτμουντ για την 10η αγωνιστική της Bundesliga, όπου έστειλε τρεις φορές την μπάλα στα δίχτυα του Γκρέγκορ Κόμπελ και οδήγησε τους Βαυαρούς σε μια τεράστια νίκη (4-0).Τρία γκολ μάλιστα με τα οποία ο Χάρι Κέιν έγραψε ιστορία, καθώς έσπασε το ρεκόρ με τα περισσότερα γκολ ενός παίκτη στις 10 πρώτες του συμμετοχές στην κορυφαία κατηγορία του γερμανικού ποδοσφαίρου.

Επίσης, ο 30χρονος φορ έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκοράρει τρία γκολ στο πρώτο του «Klassiker».

