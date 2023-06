Δυο τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη συνετρίβησαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στην περιφέρεια Καλούγκα της Ρωσίας, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο Βλαντίσλαφ Σάψα, μέσω της πλατφόρμας Telegram.

Το πρώτο κατέπεσε κοντά στο χωριό Στρελκόβκα, το δεύτερο σε δασική περιοχή στην περιοχή Μεντίνσκι, διευκρίνισε. Κατά τις «πρώτες πληροφορίες», δεν υπήρξαν «θύματα», παρά μόνο ελαφριές υλικές ζημιές, συμπλήρωσε. Η περιφέρεια Καλούγκα γειτονεύει προς βορρά με αυτήν της Μόσχας.

#UkraineWar #Ukraine #Russia

🚉 15 freight cars derailed in #Belgorod region. ”Near the railway station, 15 freight cars of the locomotive derailed. According to preliminary data, no victims. The empty train was heading to the station of one of the enterprises. There are no… pic.twitter.com/dhRsmapR0c

— 🛰️ War in Ukraine 🍉 (@EUFreeCitizen) June 11, 2023