Γυναίκα από το Μισισίπι συνελήφθη και μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπη με έως και δέκα χρόνια φυλάκισης, αφού ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρεται να την δείχνει να έχει σεξουαλική επαφή με έναν σκύλο.

Η Denise Frazier, 19 ετών, καταγράφηκε σε ένα βίντεο που είχε διαδοθεί μέσω του Snapchat και την απεικόνιζε να κάνει σεξ με έναν αρσενικό σκύλο.

Ένας κάτοικος παρέδωσε το βίντεο τον Φεβρουάριο στις τοπικές αρχές και τελικά συνελήφθη με κατηγορίες κακομεταχείρησης.

«Στα 17 χρόνια μου σε αυτή τη δουλειά, η συγκεκριμένη υπόθεση είναι μια από πιο ανησυχητικές που έχω ερευνήσει ποτέ», είπε αστυνόμος της κομητείας Jones, σύμφωνα με την DailyMail.

«Η αστυνομία έχει στην κατοχή της πολλά βίντεο που είναι τόσο γλαφυρά που δεν πρόκειται να τα δημοσιεύσουμε ή ακόμη και να συζητήσουμε το συγκεκριμένο περιεχόμενο», πρόσθεσε. «Η έρευνα για αυτή την υπόθεση έχει πολύ ακόμα μπροστά της».

Η Frazier παραδέχτηκε ότι είχε σεξουαλική επαφή με ένα ζώο στο βίντεο αν και η DailyMail δεν το έχει ακόμη επαληθεύσει.

Οι αρχές λένε ότι το άλλοθι της Frazier ήταν ότι αναγκάστηκε να διαπράξει τις αποτρόπαιες πράξεις, αλλά λέει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για αυτό, αν και το ερευνούν.

