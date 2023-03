Τουλάχιστον 31 άνθρωποι – ανάμεσά τους και ένα βρέφος 6 μηνών – έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε επιβατηγό πλοίο στα ανοικτά της επαρχίας Μπασίλαν, στις νότιες Φιλιππίνες, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές, μετά τον εντοπισμό επιπλέον πτωμάτων στο απανθρακωμένο εσωτερικό του φέρι μπόουτ.

«Αρχικά καταγράψαμε 13 νεκρούς, στη συνέχεια άλλους 18, συνολικά αυτή τη στιγμή 31 νεκρούς», δήλωσε ο κυβερνήτης της επαρχίας Τζιμ Σάλιμαν.

Ten people have died and 230 have been rescued after passenger ferry caught fire in seas off the southern Philippine province of Basilan, coast guard official says pic.twitter.com/rIXnpjRAft

— TRT World Now (@TRTWorldNow) March 30, 2023