Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη.

Οι σκύλοι διάσωσης, που εργάστηκαν αγόγγυστα για την ανεύρεση επιζώντων στα ερείπια του φονικού σεισμού των 7,8 Ρίχτερ στην Τουρκία επέστρεψαν σπίτια τους ως επιβάτες της πρώτης θέσης.

Συνήθως τα ζώα μεταφέρονται στο αμπάρι του αεροσκάφους μέσα σε κλουβιά.

Αυτή τη φορά όμως, όπως γράφει η Daily Mail, οι σκύλοι απέδειξαν πως δεν αξίζουν τίποτα λιγότερο από τους ανθρώπους, με την Turkish Airlines να το αναγνωρίζει και να τους προσφέρει μία άνετη θέση.

Εκπρόσωπος Τύπου της εταιρείας είπε τα εξής:

»Heroic Rescue Dogs returning home from Turkey are being upgraded by Turkish Airlines from the cargo hold… to First Class. The world isn’t desperate for ‘Brand Purpose’ It’s desperate for Brand Contribution.” #TurkiyeQuakes #Turkey_earthquake pic.twitter.com/AqLMFVy8Gq

