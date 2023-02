Ένα μεγάλο διαιτητικό λάθος συνέβη στην αναμέτρηση της Βίρτους Μπολόνια με τη Βιλερμπάν για την 23η αγωνιστική της Euroleague.

Συγκεκριμένα, με 4.08″ να απομένουν για το τέλος του ματς, ο Ίσμαελ Μπακό υπέπεσε σε επιθετικό φάουλ, το οποίο ήταν και το 5ο προσωπικό του, συνεπώς ο παίκτης της ιταλικής ομάδας έπρεπε να αποβληθεί. Το περίεργο είναι όμως ότι με κάποιο τρόπο αυτό ξέφυγε την προσοχή των διαιτητών και της γραμματείας.

Η Βιλερμπάν έκανε γρήγορα την επαναφορά με και όπως φαίνεται οι άνθρωποι της γραμματείας δεν πρόλαβαν να περάσουν το 5ο φάουλ του και να ενημερώσουν τους διαιτητές και αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο Μπάκο να συνεχίσει να αγωνίζεται.

Για καλή τύχη όλων, 14″ αργότερα υπήρξε διακοπή στο παιχνίδι για νέο φάουλ και η γραμματεία ενημέρωσε τους διαιτητές για το 5ο φάουλ του Μπάκο, ο οποίος αποσύρθηκε στον πάγκο.

The ref called the offensive foul on Bako, it was his 5th. The table didn’t show that, so he stayed on court for the whole following action.

At least there was another foul after few seconds, so basically this didn’t really affect the game. But… 🫣🫣🫣 pic.twitter.com/wO3Dvy01Cn

