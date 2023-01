Τυνήσιος πέθανε χθες Κυριακή μετά την αυτοπυρπόλησή του, ανέφεραν κάτοικοι και μέσα ενημέρωσης της χώρας, θυμίζοντας την αυτοπυρπόληση του 2010 που πυροδότησε την πρώτη από τη σειρά εξεγέρσεων στην περιοχή που βαπτίστηκαν «Αραβική Άνοιξη».

Τον Δεκέμβριο του 2010, ο πλανόδιος πωλητής Μοχάμεντ Μπουαζίζι αυτοπυρπολήθηκε σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον κατατρεγμό του από την αστυνομία.

Ο θάνατός του ξεσήκωσε την Τυνησία κι αποτέλεσε καταλύτη της λεγόμενης Αραβικής Άνοιξης στη βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή.

Βίντεο που κυκλοφορεί σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζει άνδρα να αυτοπυρπολείται το βράδυ προχθές Σάββατο στην επαρχία Ναμπέλ (βορειοανατολικά).

The man who set himself on fire in Nabeul has died from his injuries. May God bless his soul 🤲🏼#TunisiaCoup #يسقط_الانقلاب https://t.co/4WvP3uYR6I

