Σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης την πρόταση της προέδρου της Κομισιόν για προσωρινό πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου.

«Η πρόταση του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλας φον ντερ Λάϊεν να εξεταστεί το ανώτατο όριο τιμών στο TTF (σ.σ. πλατφόρμα συναλλαγών που λειτουργεί στα πλαίσια του χρηματιστηρίου ενέργειας του Άμστερνταμ) ως έκτακτο μέτρο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση» έγραψε στ’ αγγλικά στο twitter o πρωθυπουργός.

«Προσβλέπουμε στις συζητήσεις στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το σχεδιασμό ενός ανώτατου ορίου που θα διασφαλίζει την προσφορά, θα διατηρεί λογικές τις τιμές και την εσωτερική αγορά. Ήρθε η ώρα να στηρίξουμε δραστικά τους πολίτες μας ενάντια στην απειλητική εργαλειοποίηση της ενέργειας από τη Ρωσία» υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.

The proposal of the President of the European Commission @vonderleyen to consider a price cap on TTF as an emergency measure to deal with the energy crisis is a very important step in the right direction.

Looking forward to the discussions at EUCO to design a cap that secures supply, keeps prices reasonable and maintains the internal market.

The time has come to drastically support our citizens against the weaponization of energy by Russia.

