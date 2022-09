Οι ελβετικές αρχές ξεκίνησαν έρευνα για αναρτήσεις στο διαδίκτυο με ψεύτικες αφίσες που καλούν τους πολίτες να προχωρούν σε αναφορές σε βάρος γειτόνων τους εάν εκείνοι θερμαίνουν υπερβολικά τα σπίτια τους, κάτι που σύμφωνα με έναν ειδικό μπορεί να συνδέεται με ρωσικές εκστρατείες παραπληροφόρησης.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησαν εικόνες που έδειξαν αυτό που υποτίθεται ότι ήταν μια αφίσα με μία γυναίκα να μιλά στο τηλέφωνο και το ερώτημα: «Ο γείτονάς σας έχει ρυθμίσει τη θέρμανση πάνω από τους 19° Κελσίου; Σας παρακαλούμε, επικοινωνήστε μαζί μας».

Στην αφίσα αναφέρεται ότι προσφέρεται αμοιβή 200 ελβετικών φράγκων (207 δολαρίων) για πληροφορίες, ενώ εμφανίζεται επίσης το λογότυπο της ελβετικής κυβέρνησης και ένας τηλεφωνικός αριθμός για το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Μεταφορών, Ενέργειας και Επικοινωνίας (UVEK). Το UVEK ανέφερε ότι η αφίσα είναι ψεύτικη και ότι ξεκίνησε έρευνα.

«Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν έχει καμία σχέση με αυτή την έκκληση και παίρνει επίσημα αποστάσεις από αυτό», ανέφερε το UVEK σε ανακοίνωση. «Δεν υπάρχουν τέτοιες αφίσες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης ούτε αντίστοιχα αιτήματα, είναι προφανώς χειραγώγηση».

Αρκετοί χρήστες του διαδικτύου και ειδικοί απέρριψαν την αφίσα ως ψεύτικη.

Courtesy of an OSINT buddy who did the work on this – The Swiss “snitch on your neighbour for 200 francs” poster is a fake. Stock photos, no other pics of the poster, no link to an official site. pic.twitter.com/iH9l8wKSCk

— Katherine Denkinson (@KDenkWrites) September 12, 2022