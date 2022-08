Είναι μια από τις υποθέσεις που απασχολούν σε μεγάλο βαθμό τον ποδοσφαιρικό πλανήτη. Το μέλλον του Κριστιάνο Ρονάλντο εξακολουθεί να βρίσκεται στον «αέρα», καθώς τη δεδομένη στιγμή ο πορτογάλος σταρ δεν έχει ξεκαθαρίσει το τι θα κάνει.

Στο στρατόπεδο της Μαρσέιγ ωστόσο φαίνεται πως συνεχίζουν να ονειρεύονται την άφιξη του 37χρονου σταρ στη Μασσαλία.

Παρότι οι άνθρωποι της ομάδας διέψευσαν τα δημοσιεύματα, οι οπαδοί της Μαρσέιγ έχουν φροντίσει να δείξουν με κάθε τρόπο την επιθυμία τους, καθώς έχουν μετατρέψει σε viral το hashtag #RonaldoOM.

Μετά τους φιλάθλους των Μασσαλών, σειρά πήρε ο άλλοτε άσος του Παναθηναϊκού και της Μαρσέιγ Τζιμπρίλ Σισέ, ο οποίος απηύθυνε το δικό του κάλεσμα στον Κριστιάνο Ρονάλντο, τονίζοντάς του ότι θα τον προσέχει εκείνος εάν υπογράψει.

@Cristiano come my friend

I will look after you #RonaldoOM

⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️

— Djibril Cisse (@DjibrilCisse) August 23, 2022