Με αρκετές – κυρίως αναγκαστικές – αλλαγές θα παραταχθούν στο ντέρμπι της 3ης αγωνιστικής της Premier League οι Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Λίβερπουλ.

Ο Έρικ Τεν Χάαγκ επιβεβαίωσε τις φήμες και αφήνει στον πάγκο τους Μαγκουάιρ και Ρονάλντο, ξεκινώντας βασικούς τους Βαράν και Ελάνγκα ενώ αρχηγός της Γιουνάιτεντ θα είναι ο Μπρούνο Φερνάντες.

Από την άλλη, ο Γιούργκεν Κλοπ που έχει πολλές απουσίες στην επίθεση, ξεκινά με τον Φιρμίνο στο αρχικό σχήμα.

Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων:

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Έρικ Τεν Χάαγκ): Ντε Χέα, Νταλό, Βαράν, Μαρτίνες, Μαλάσια, ΜακΤόμινι, Φρεντ, Σάντσο, Μπρούνο Φερνάντες, Ελάνγκα, Ράσφορντ.

📋 Erik’s named our line-up to face Liverpool.

Λίβερπουλ (Γιούργκεν Κλοπ): Άλισον, Άρνολντ, Γκόμες, Φαν Ντάικ, Ρόμπερτσον, Έλιοτ, Μίλνερ, Χέντερσον, Σαλάχ, Φιρμίνο, Ντίας.

Here’s how we line up for #MUNLIV at Old Trafford tonight 👊⚪

— Liverpool FC (@LFC) August 22, 2022