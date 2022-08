Ο Σιδερένιος Θρόνος βγήκε από την αποθήκη κι επέστρεψε στη Μεγάλη Αίθουσα του Κόκκινου Φρουρίου. Οι γούνες και τα δερμάτινα κοστούμια ξεσκονίστηκαν για να φορεθούν από το νέο καστ. Οι δράκοι άρχισαν και πάλι τις πτήσεις τους και δοκίμασαν να βγάλουν φωτιές. Ολα ήταν χθες έτοιμα για την πρεμιέρα του «House of the dragon», τη νέα επική σειρά φαντασίας που αποτελεί πρίκουελ του θρυλικού «Game of thrones».

Μια δεκαετία μετά την έναρξη της σειράς που άλλαξε την ιστορία της τηλεόρασης κι ανέβασε τον πήχη των υπόλοιπων παραγωγών σε δυσθεώρητα ύψη, το σύμπαν της ζωντανεύει ξανά, φιλοδοξώντας να συγκινήσει τους λάτρεις των μυθικών της επεισοδίων. Και φαίνεται πως κάτι κατάφερε, αφού το ενδιαφέρον των τηλεθεατών στην Αμερική ήταν τέτοιο που κράσαρε η πλατφόρμα του ΗΒΟ Max, σύμφωνα με τις αναφορές στο twitter.

Η πλοκή του «House of the dragon» στηρίζεται στο βιβλίο «Fire and Blood» του Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν, συγγραφέα των αντίστοιχων έργων από τα οποία εμπνεύστηκαν οι άνθρωποι του ΗΒΟ το «Game of thrones». Διαδραματίζεται, ωστόσο, 200 χρόνια πριν από την αρχική ιστορία που αγάπησε το κοινό για οκτώ σεζόν, πολύ προτού γεννηθούν οι Τζον Σνόου και Ντενέρις.

Το πρίκουελ αυτό βρίσκει τους Ταργκάριεν να κυβερνούν τα επτά βασίλεια και να είναι στα πρόθυρα ενός εμφυλίου πολέμου μέσα στον ίδιο τους τον οίκο. Πριν από τη γέννηση του γιου του, ο βασιλιάς σοκάρει τους πάντες ανακοινώνοντας ως κληρονόμο του θρόνου την κόρη του. Οταν όμως έρχεται στον κόσμο ο γιος του, τα σχέδια αλλάζουν για να διασφαλιστεί ότι η κόρη του Ρεϊνίρα δεν θα κάτσει ποτέ στον Σιδερένιο Θρόνο.

Τώρα, με τα σχέδια να εκκολάπτονται και από τις δύο πλευρές και με το βασίλειο σε υποτιθέμενη αρμονία, οι θεατές θα ανακαλύψουν τον οίκο που έχτισαν οι δράκοι και θα μάθουν πώς γκρεμίστηκαν όλα.

Αδερφή εναντίον αδερφού

Συνεχίζοντας το μοτίβο με το ποιος θα κάτσει στον κατά τα άλλα άβολο και μυτερό θρόνο, η σειρά στρέφει αδερφή εναντίον αδερφού και δράκου εναντίον δράκου, σε έναν «Χορό των δράκων» που θα καταλήξει σε αιματοχυσία. Πριν όμως η οθόνη γεμίσει από επικές μάχες και σημαντικές απώλειες, το μονοπάτι της αφήγησης θα περάσει από όλα τα σημαντικά γεγονότα που οδήγησαν σε αυτές.

Τα δέκα επεισόδια που έχουν προγραμματιστεί από το ΗΒΟ για τον πρώτο αυτόν κύκλο (στη χώρα μας προβάλλονται αποκλειστικά από το Vodafone TV, λίγες ώρες μετά την Αμερική) θα έχουν άφθονες ίντριγκες και πολιτικές μεθοδεύσεις ενώ θα γίνουν και πολλά χρονικά άλματα στην ιστορία, περισσότερα από τα αντίστοιχα του «Game of thrones», φθάνοντας να καλυφθεί ένα σημαντικό κενό μεταξύ των δύο κόσμων.

Μια και το «House of the dragon» πλέον γυρίζεται στη μετά το #Metoo εποχή, το άρωμα γυναίκας δεν θα μπορούσε να είναι ίδιο. Ετσι, εκτός από τον ισχυρό γυναικείο χαρακτήρα της Ρεϊνίρα που διεκδικεί το στέμμα σε μια εποχή που ήταν σχεδόν αδύνατο για τις πριγκίπισσες του Γουέστερος, η προωθημένη θέση τους στο σύμπαν στης σειράς έρχεται παράλληλα με λιγότερο γυμνό (κάτι για το οποίο είχε κατηγορηθεί το «Game of thrones») και με περισσότερη χειραφέτηση.

Παράλληλα, διορθώνοντας τον λευκό προσανατολισμό μέχρι τώρα της επικής αφήγησης, η νέα σειρά συστήνει και μια αριστοκρατική οικογένεια με μαύρο δέρμα. Πρόκειται για τους Βελάριον, με καταγωγή από τη Βαλίρια, πλούσιους θαλασσοπόρους με τον μεγαλύτερο στόλο του κόσμου.

Οι πρωταγωνιστές

Οπως και στην πρώτη σειρά, έτσι και τώρα η ανθρωπογεωγραφία της παραγωγής θα είναι αρκετά εκτεταμένη. Πολλοί χαρακτήρες θα εμφανιστούν στην πλοκή και μάλιστα ο καθένας θα έχει τη δική του ατζέντα. Ολοι τους κάτι προσδοκούν να κερδίσουν, όλοι τους θα το παλέψουν όπως μπορούν ώστε να φτάσουν να καθίσουν εκείνοι στον Σιδερένιο Θρόνο.

Οι βασικοί πρωταγωνιστές είναι ο βασιλιάς Βισέρις I (Πάντι Κόνσινταϊν), ο δόλιος αδερφός του Ντίμον (Ματ Σμιθ) και η κόρη του βασιλιά Ρεϊνίρα (Μίλι Αλκοκ και Εμα Ντ’ Αρσι), η οποία είναι λίγο-πολύ δεμένη με τον θείο της Ντίμον και προσπαθεί να είναι η πρώτη γυναίκα που θα κάτσει στον Σιδερένιο Θρόνο, πολύ πριν από την απόγονό της Ντενέρις.

Εκτός της πιο στενής τους οικογένειας είναι ο Οτο Χάιταουερ (Ρις Ιφανς), ο στενότερος σύμβουλος του βασιλιά που μισεί τον Daemon. Η κόρη του Αλισεντ (Εμιλι Κάρεϊ και Ολίβια Κουκ) ξεκινάει στην ιστορία ως φίλη της Ρεϊνίρα κι εξελίσσεται σε έναν κρίσιμο χαρακτήρα όσο ο εμφύλιος πόλεμος φουντώνει. Ο λόρδος Corlys Velaryon (Στιβ Τουσάντ) θα είναι επίσης ένας ισχυρός σύμμαχος ορισμένων από αυτούς τους χαρακτήρες.

