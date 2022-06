Η Μπάγερν Μονάχου συνεχίζει την μεταγραφική της ενίσχυση. Η ομάδα του Τζούλιαν Νάγκελσμαν πρόσθεσε ένα ακόμη κομμάτι στο παζλ που διαμορφώνει εν όψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Λίγο καιρό μετά την επισημοποίηση της απόκτησης του Μαζράουϊ, τελείωσε και το θέμα του 20χρονου χαφ του Άγιαξ, Ράιαν Γκράβενμπερχ. Ο ποδοσφαιριστής φέρεται ήδη να έχει υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2027, με τη μετακίνησή του από τον Αίαντα να κοστίζει 25 εκατ.ευρώ μαζί με τα μπόνους, με την ανακοίνωση να πρόκειται να συμβεί μέσα στις επόμενες ημέρες.

Μάλιστα ο «Άιαντας» αναμένεται να διατηρήσει και ποσοστό μεταπώλησης στο 7,5%.

Deal signed, completed. No issues. Ryan Gravenberch confirms his move to FC Bayern: “Bayern is a big club. I think you have to win big titles here. And that’s also what I expect”, tells @cfbayern. 🔴🤝 #FCBayern

“I’m happy to be here in Munich now”, Gravenberch added.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 11, 2022